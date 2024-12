Les lycéens du Tampon manifestent aussi

En écho à la mobilisation des enseignants pour la défense du service public, les élèves du Lycée Roland Garros du Tampon manifestent également jeudi 5 décembre.

SG •

Il n'y a pas que les enseignants et les fonctionnaires dans la rue aujourd'hui. Au Tampon, quelques dizaines d'élèves du lycée Roland Garros mènent depuis ce jeudi matin une manifestation aux abords de l'établissement.

Contre Parcoursup



Munis d'affiches, de pancartes et de slogans, ils dénoncent "la suppression de 4 000 postes d'enseignants, des classes surchargées, une charge scolaire démesurée, des journées à rallonge et une sélection opaque qui brise l'égalité des chances avec Parcoursup" énoncent Maëlys Murat et Thomas Dennemont, élèves élus du lycée.

Manifestation de lycéens au Tampon. • ©DR

"Éducation de qualité pour tous"



Ils réclament en outre "une éducation de qualité pour tous, le respect de nos enseignants, un budget pour l'éducation, un vrai dialogue démocratique et un ministre de l'Education nationale à l'écoute de nos revendications."



Une assemblée générale se tiendra à midi au lycée pour que les élèves puissent débattre de ces sujets.