A la Plaine-des-Cafres, une pièce montée géante pour le coup d'envoi des 40 ans de Miel Vert

Ce vendredi 5 janvier 2024, la 40ème édition de Miel Vert a été lancée à la Plaine-des-Cafres. Pendant dix jours, agriculteurs et artisans, mais aussi professionnels de la gastronomie seront réunis pour montrer l'étendue de leur savoir-faire. Ils ont commencé par la création d'un majestueux gâteau d'anniversaire pour 1 000 personnes ce matin.

JCTS / CV •

Il n'en fallait pas moins pour célébrer quatre décennies d'existence : un énorme gâteau d'anniversaire, décoré de glaçage de sucre blanc, de chocolat et de fruits frais de La Réunion, a été partagé ce vendredi matin, lors de l'inauguration de la 40ème édition de Miel Vert.

L'inauguration de la 40ème édition de Miel Vert à la Plaine des Cafres, ce 5 janvier. • ©Elyas Akhoun

Trois champions du monde et une cheffe réunionnaise à la réalisation du gâteau

Cette pièce montée créole de quatre étages a été confectionnée sous la houlette de la pâtissière Laurence Grondin, entourée de plusieurs grands chefs. Trois champions du monde culinaire ont collaboré sur ce gâteau : celui du sucre artistique, celui de la chocolatine, et du chocolat.

"Tout le monde a apporté un peu de sa technicité dans la décoration et dans la fabrication et dans la représentation de ce bel événement" Laurence Grondin, cheffe pâtissière

1 000 parts

Une journée entière de travail a été nécessaire pour la réalisation de cet énorme gâteau d'anniversaire de 1 000 parts, tout comme environ 25 kilos de beurre et tout autant de farine. "Je n'aurais pas pu le réaliser toute seule pour 1 000 personnes", souffle Laurence Grondin, "fière d'avoir été sollicitée par le maire du Tampon pour cet événement".

Un gâteau de 1 000 parts pour les 40 ans de Miel Vert • ©Réunion La 1ère

Fruits frais et endormi en sucre

La décoration de ce majestueux gâteau se voulait elle aussi symbolique : des fruits frais de saison emblématiques de l'île, de l'ananas, au pitaya en passant par la mangue et le fruit de la passion... L'endormi en sucre vert vif qui couronne la création a quant à lui été réalisé par le champion du monde de sucre tiré. Rien que ça !

Un gâteau de 1 000 parts pour les 40 ans de Miel Vert • ©Cynthia Veron

Un gâteau de 1 000 parts pour les 40 ans de Miel Vert • ©Cynthia Veron

Un défilé d'ouverture en fanfare

Quelques minutes avant la dégustation de ce chef d'oeuvre, un défilé a réuni les associations du secteur depuis la Poste jusque dans les allées du site de la manifestation au 23ème km, pour ouvrir les festivités en danse et en musique. Majorettes, danseuses et danseurs, mais aussi la miss Plaine-des-Cafres Hérine Lafable et ses dauphines, fraîchement élues hier jeudi soir, ont défilé aux côtés des officiels, accompagnés par l'orchestre cuivre et la fanfare. Les éleveurs de la Plaine, avec cabris, cochon et lapin dans les bras, étaient eux aussi de la partie.

L'inauguration de la 40ème édition de Miel Vert à la Plaine des Cafres, ce 5 janvier. • ©Elyas Akhoun

Parmi ces officiels, le président de la Chambre d'agriculture Frédéric Vienne, le président de la Chambre des métiers et d'artisanat Bernard Picardo, la députée Nathalie Bassire et bien évidemment le maire du Tampon André Thien Ah Koon et son épouse.

L'inauguration de la 40ème édition de Miel Vert à la Plaine des Cafres, ce 5 janvier. • ©Cynthia Véron

Un feu d'artifices à 22h30

Ce vendredi soir, après le concert du Rodriguais Roland Clair et de Cassiya, un grand feu d'artifices sera tiré à 22h30.

En parlant de concerts, de nombreux artistes sont attendus tout au long de ces dix jours de fête dont Médérice, Ousanousava, Ronisia, Imen Es, Jungeli, ou encore Pix'L, Wizdom, ainsi qu'une pléiade de chanteurs lontan.

Le programme des concerts ci-dessous :

