Le Tampon : les Florilèges sont maintenus, mais dans une version allégée

Si le maire de la commune du Tampon a tenu à maintenir l’évènement, c’est dans une version allégée que se dérouleront cette année les Florilèges. Un geste de solidarité en cette période de crise sanitaire, et économique.

Les Florilèges en version allégée

Un geste de solidarité pour le secteur

Les temps sont durs pour les organisateurs d’événements sportifs ou culturels. Plusieurs manifestations ont été annulées ou reportées du fait de la situation sanitaire. Récemment, le Salon de la Maison en a fait les frais. D’autres grands rendez-vous choisissent, eux, de s’adapter. C’est le cas des Florilèges.Si la manifestation est maintenue, elle ne se déroulera comme à l’habitude. Pas de manèges, pas d’artistes et pas de soirées non plus, les Florilèges se tiendront dans l’intimité cette année. Les rues tamponnaises et le parc Jean de Cambiaire, accueilleront une version allégée de la manifestation.Les précisions de Laurent Pirotte.Pour le maire du Tampon, André Thien-Ah-Koon, cette fête de l’horticulture est un moment important pour les professionnels du secteur, comme pour les commerçants. Seuls ceux de la commune exposeront leur production.Un geste de solidarité, pour l’édile de la commune, en cette période de crise sanitaire, et économique. Les Florilèges devraient se tenir du 9 au 18 octobre prochains, en fonction de l’approvisionnement des marchands et de l’évolution de la situation sanitaire.Pour rappel, les mesures prises par le préfet de La Réunion dans le cadre de la crise sanitaire, parmi lesquelles l’interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes dans les espaces verts, les aires de loisirs, les parcs, les jardins, les aires de pique-nique et autres sites, sont en vigueur du 22 août au 13 septembre.