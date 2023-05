Une nouvelle Maison d'accueillants familiaux inaugurée au Tampon

Les Maisons d'accueillants familiaux (MAF) proposent une alternative à l'EHPAD, et commencent à s'implanter dans plusieurs communes de l'île. Au Tampon, un couple a pris l'initiative d'ouvrir la MAF "Plénitude", dont les neufs chambres permettent aux gramounes d'être accompagnés, tout en se sentant comme chez eux.

JCTS / Lyz Dumont •

A mi-chemin entre l'EHPAD et la pension de famille, la Maison des accueillants familiaux (MAF) offre une convivialité "comme à la maison" mais aussi de l'accompagnement aux personnes âgées en perte d'autonomie.

Des structures accompagnées par le Département

Au Tampon, le couple Dubard a décidé de se lancer dans ce type de structure, avec l'aide du Département. La collectivité investit en effet 150 000 euros pour l'aménagement des locaux, et 100 000 euros par an pendant 5 ans pour le fonctionnement des MAF qui s'ouvrent à La Réunion. Car des structures comme celles-ci, le conseil départemental aimerait en voir davantage sur l'île. A ce jour, on en compte 8 opérationnelles.

"Il faut que ça se sache"

Olivier Dubard, gestionnaire de la MAF Plénitude, encourage les porteurs de projets à ouvrir, comme lui, ce type de lieux, où partage et vivre-ensemble dans un espace commun rompent avec la solitude à laquelle ils auraient été confrontés chez eux. "Aujourd'hui il y a les MAF, et il faut que ça se sache", dit-il.

8 aidants familiaux se relaient 24/24h

Son établissement, une grande maison créole dans un vaste jardin, peut accueillir au total 9 résidents, dont 4 dans des studios individuels. "On adapte le logement en fonction du profil des accueillis", explique Olivier Dubard. Poursuivant : "On a embauché des professionnels qui accompagnent au quotidien, jour et nuit, les personnes âgées. C'est comme si elles étaient chez elles, mais avec d'autres personnes".

Pour faire fonctionner cette MAF, 8 aidants familiaux professionnels ont été embauchés et se relaient 24/24h auprès des résidents, qui même s'ils sont en perte d'autonomie, souhaient conserver un minimum d'indépendance.

"C'est très convivial"

"Nos tâches c'est de les accompagner quotidiennement, quand ça va pas mais aussi quand ça va bien", sourit une de ces aidantes. Elle défend d'ailleurs ce type de structures à taille humaine, plus agréable à vivre, d'après elle. "On accueille beaucoup moins de gens, c'est très convivial, familial. On a plus de temps avec les accueillis, on arrive à faire des activités, préparer les repas ensemble, ce qui n'est peut être pas possible dans des structures plus grandes", décrit-elle.

Inauguration d'une MAF au Tampon • ©Lyz Dumont

Ce n'est pas Rita qui dira le contraire. A 68 ans, la résidente de la MAF Plénitude se réjouit de pouvoir cotoyer du monde, alors que dans seule en appartement, elle se sentait isolée. Danser, chanter, faire du jardinage, égaient désormais son quotidien.

"C'est le modèle de vie réunionnais que nous voulons protéger"

Pour le président du conseil départemental, Cyrille Melchior, présent à l'inauguration de la MAF Plénitude ce samedi, en incitant financièrement des porteurs de projets à créer ce type de structures offrant un cadre familial, "c'est le modèle de vie réunionnais que nous voulons protéger". Outre les 8 MAF déjà ouvertes sur l'île, 9 autres sont en cours d'implantation, soit environ 170 places qui seront disponibles pour des personnes âgées dont la place n'est pas forcément à l'EHPAD.

Inauguration d'une MAF au Tampon • ©Lyz Dumont

22 000 personnes de plus de 62 ans au Tampon

André Thien-Ah-Koon, maire du Tampon, se réjouissait lui aussi de l'ouverture de la MAF sur sa commune, saluant l'action du Département "pleinement en cohérence" avec celle de sa municipalité. Car le vieillissement est un défi auquel il faudra faire face rapidement : aujourd'hui, ce sont déjà plus de 22 000 personnes qui ont plus de 62 ans au Tampon.