Téléthon 2022 : une "période révolutionnaire" avec l’arrivée des premiers traitements

L’an dernier, sur près de 86 millions d’euros au niveau national, 223 000 euros ont été récoltés grâce à la générosité des Réunionnais et la mobilisation de nombreux bénévoles.

Cette année, la mobilisation reste forte et de nombreuses actions sont organisées durant les deux jours du Téléthon. Les fonds récoltés permettent de soutenir la recherche et de financer les activités de l’année à venir.

La recherche avance pour élaborer des traitements, dont certains ont déjà permis de sauver des enfants. Aujourd'hui, 5% de maladies génétiques peuvent désormais être traitées, comme l’amyotrophie spinale infantile.

Tous les enfants atteints de cette maladie, fréquente à La Réunion, ont une espérance de vie de 2 ans. Les généticiens sont parvenus à changer le gène "défectueux" et ainsi permettre aux malades de vivre grâce à la thérapie génique, explique le Dr François Cartault, porte-parole de l’AFM Téléthon, invité de la matinale de Réunion la 1ère.

Quand j’ai commencé mes études de médecine, il n’y avait pas de traitement. Aujourd’hui, on commence à parler du traitement, et vraiment on est dans une période révolutionnaire. On a aujourd’hui 5% de maladies génétiques qui peuvent être traitées.