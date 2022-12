Téléthon 2022 : une première estimation à 150 000 euros à La Réunion

La 36ème édition du Téléthon a eu lieu les 2 et 3 décembre. Placée sous le signe de la couleur autour du thème "Ensemble, on ne lâche rien !", le public était invité durant ces deux jours à participer à de nombreuses actions en solidarité aux malades. Les promesses de dons s'élèvent à plus de 78 millions d'euros au niveau national. Dans l'île, les organisateurs font une première estimation aux alentours des 150 000 euros pour la seule récolte de terrain.

Céline Latchimy avec Indranie Petiaye •

Au terme des 30 heures de direct sur France Télévisions, le Téléthon 2022 termine sur un total en hausse par rapport à 2021. Les promesses de dons s'élèvent à plus de 78 millions d'euros, contre 73 l’année dernière. A La Réunion, les organisateurs font une première estimation aux alentours des 150 000 euros pour la seule récolte de terrain. Première estimation de 150 000 euros à La Réunion Notre île s'est, comme à l'accoutumée, fortement mobilisée pour cette 36ème édition du Téléthon. Plus de 120 événements labellisés étaient organisés aux quatre coins de l’île. 40 % de la collecte de fonds se fait sur le terrain : les actions menées par les bénévoles sont donc essentielles. L’an dernier, 196 000 euros avaient pu être récoltés grâce à la générosité des Réunionnais et la mobilisation de nombreux bénévoles selon les organisateurs. Cette année, ces derniers font une première estimation aux alentours des 150 000 euros pour la seule récolte de terrain. L’interview de Cédric Hoarau, coordinateur de l’AFM Téléthon dans l’île, sur Réunion La 1ère : Cédric Hoarau, coordinateur de l’AFM Téléthon à La Réunion fait le point sur les promesses de dons Premier bilan positif du Téléthon 2022 à La Réunion Avec déjà ces 150 000 euros, le bilan est "assez positif" se réjouit Cédric Hoarau, coordinateur de l’AFM Téléthon. Diverses actions ont été menées dans l’île. Parmi elles, la caravane des sapeurs-pompiers, absente depuis deux ans, qui a fait un tour de l’île. La collecte sur l’ensemble de l’île par les soldats du feu aurait permis d’obtenir "15 à 20 000 euros" déclare le coordinateur de l’AFM Téléthon. "Au total, on a une première estimation de 150 000 euros. Une très belle estimation par rapport à 2021" ajoute-t-il. Il est toujours possible de faire des dons pour soutenir la recherche en appelant le 3637. Vous avez jusqu'au vendredi 9 décembre.

