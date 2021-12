Téléthon 2021 : la solidarité mise en lumière pour la 35ème édition ce week-end

77 millions d’euros. C’est ce que le Téléthon avait recueilli comme dons en 2020 au niveau national. Chaque année, environ un tiers du budget de l’AFM Téléthon est consacré à la recherche et au développement des soins. Un autre tiers sert les malades et leur famille.

Pour cette nouvelle édition, les membres de l’AFM Téléthon espèrent un nouvel élan de solidarité de la part des particuliers et des entreprises.

"Malgré les difficultés sanitaires que l’on a rencontré, le Téléthon est en bonne voie et on espère vraiment que l’ensemble des Réunionnais se mobiliseront pour les 3 et 4 décembre"

Cédric Hoarau, coordinateur départemental du Téléthon Réunion