Tension sur le réseau électrique à La Réunion : EDF annonce un risque de coupures préventives

Ce jeudi 16 novembre, EDF Réunion demande une nouvelle fois aux Réunionnais de modérer leurs consommations d’électricité. Le réseau est sous tension. Il y a désormais un risque de coupures préventives.

EDF demande une nouvelle fois aux Réunionnais de modérer leurs consommations d’électricité. La vigilance rouge est activée, annonce EDF Réunion, ce jeudi 16 novembre.

Risque élevé de coupures

La tension s’est accrue sur le réseau électrique en cette fin de journée et il y a désormais "un risque élevé de coupures préventives pour maintenir l’équilibre entre l’offre et la demande sur la majorité du territoire", prévient EDF.

Modérer sa consommation de 18h à minuit

EDF demande une nouvelle fois à ses clients de modérer leurs consommations d’électricité dans les prochaines heures, plus précisément de 18h à minuit.

Eteindre les lumières, régler la climatisation à 26°C...

Les gestes à adopter au quotidien sont les suivants : éteindre les lumières non utiles dans les pièces vides, décaler les usages des machines à laver le linge et la vaisselle ainsi que la recharge des véhicules électriques au lendemain, et régler les climatisations à 26 degrés.

Une production électrique réduite

Il y a deux jours déjà, EDF avait lancé un appel à la vigilance et à la modération. Elle explique que ses capacités de production sont actuellement réduites et le niveau de production est plus faible sur les installations photovoltaïques.

"À la suite de l’indisponibilité de certaines installations industrielles de producteurs d’électricité depuis le début de cette semaine, EDF a mis en place une vigilance renforcée afin de garantir la fourniture d’électricité auprès de ses clients", explique une nouvelle fois EDF Réunion.