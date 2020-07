Un tour de l'île au pas de course pour récolter des dons pour les sans-abris

Pour soutenir les actions en faveur des plus démunis, un membre de l'Eglise 2.0 s'est lancé un défi : effectuer un tour de l'île à pied en deux jours. Mais il n'est pas seul, avec d'autres bénévoles, ils vont parcourir 216 km. Le top départ a été donné ce jeudi midi, à la cathédrale de Saint-Denis.

Adjaya Hoarau avec Sébastien Autale et Jean Régis Ramsamy •



Une course solidaire

Un tour de l'île à pied en soutien aux SDF

Un tour de l'île par étapes

Le défi solidaire est organisé par l'Eglise 2.0 et le Secours Catholique. Une cinquantaine de coureurs solidaires vont parcourirL'objectif pour le secours catholique et l'Eglise 2.0 :, pour venir en aide aux sans-abris. Les Réunionnais peuvent aussien accompagnant les relayeurs. Une cagnotte a été mise en ligne il y a quelques jours. Elle s'élève déjà à environ 800 cents euros.(Re)voir le reportage de Jean Régis Ramsamy et Willy Fontaine :Pour entamer les 216 kilomètres de course, les 50 coureurs solidaires sont passés par l'Est.Premier arrêt : la chapelle 2.0 de Sainte-Marie. Le deuxième arrêt a eu lieu sur le parvis de l'église de Saint-Benoît, puis le troisième à Sainte-Rose, à Notre-Dame-des-Laves précisément.Ils sont partis pour, avec une allure moyenne de 7 à 8 km/h. Côte sécurité et santé, les relayeurs sont accompagnés par deux véhicules de la protection civile.Les coureurs devraient arriver à la cathédrale de Saint-Denis demain,