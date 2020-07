Tour de l'île solidaire : Rémi Mussard jette l'éponge mais les bénévoles poursuivent le défi

Déception pour Rémi Mussard, le coureur de l'Eglise 2.0, victime de douleurs aux jambes abandonne son tour de l'île solidaire. Il a été crontraint de s'arrêter tôt ce matin, à Saint-Joseph. Mais rien n'est perdu, les bénévoles qui l'accompagnent poursuivent le défi au pas de course.

Une course solidaire

Un tour de l'île par étapes

Il s'était élancé hier midi, depuis la cathédrale de Saint-Denis pour un tour de l'île solidaire mais son physique n'a pas résisté. Rémi Mussard a été contraint d'abandonner son défi. Victime de douleurs aux jambes, le membre de l'Eglise 2.0 a dû s'arrêter en pleine course, il était à ce moment là, à Saint-Joseph.Pour autant, rien n'est perdu, les bénévoles du Secours catholique qui l'accompagnaient dans cette aventure poursuivent le tour de l'île au pas de course. Ils vont à présent se relayer jusqu'à St-Denis.Ce défi solidaire est organisé par l'Eglise 2.0 et le Secours Catholique. Une cinquantaine de coureurs solidaires doivent parcourir pas moins de 216 kilomètres en deux jours.L'objectif : obtenir des dons pour venir en aide aux sans-abris. Les Réunionnais peuvent aussi participer à cette course solidaire sur le plan sportif en accompagnant les relayeurs. Une cagnotte a été mise en ligne il y a quelques jours. Elle s'élève déjà à un peu plus de 800 cents euros.Pour entamer les 216 kilomètres de course, les 50 coureurs solidaires sont passés par l'Est.Côte sécurité et santé, les relayeurs sont accompagnés par deux véhicules de la protection civile.Les coureurs devraient arriver à la cathédrale de Saint-Denis aujourd'hui, vers 18h. Un repas sera également distribué aux sans-abris.