La Toussaint : les Réunionnais rendent hommage aux défunts

Célébrations des saints le 1er novembre et de tous les défunts le lendemain, ce premier week-end de novembre est une période de recueillements pour de très nombreux Réunionnais. Fleurir les tombes ou célébrer des cérémonies, telles que le Semblani, sont au programme.

Un moment de recueillement en famille

Le Semblani pour les Tamouls

C’est généralement à l’occasion du 1er novembre, jour férié, que la plupart des Réunionnais vont fleurir les tombes de leurs proches disparus ou pratiquer des cérémonies pour leur rendre hommage. Mais ce jour est cependant celui des saints et non celui des défunts, qui sont eux honorés le lendemain.Si dans les textes elle est dédiée à la célébration des martyrs et des saints de la chrétienté, La Toussaint est plus généralement le moment du recueillement. Un recueillement qui durera parfois tout le week-end, voire tout le mois.Depuis très tôt ce vendredi 1er novembre, les familles se relaient dans les cimetières de l’île. Reportage de Michelle Bertil et Philippe Hoareau au cimetière de La Montagne, à Saint-Denis.Chez les Hindous, le mois de novembre peut également être l’occasion d’honorer les défunts. Ainsi à La Réunion, la tradition du Semblani est respectée. Souvent pratiqué le 1er novembre car c’est depuis toujours un jour chômé, le Semblani pourra également être célébré demain, samedi 2 novembre, ou d’ici la fin du mois.Les membres des familles se rassemblent et célèbrent les ancêtres. Un repas avec plusieurs plats qu’aimaient les disparus est préparé depuis le matin et présenté aux défunts au cours d’une cérémonie. Des plats ensuite partagés avec les personnes présentes.