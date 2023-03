Toutes les bourses étudiantes revalorisées de 37 euros par mois dès la rentrée prochaine

La ministre de l’Enseignement supérieur annonce une revalorisation de toutes les bourses étudiantes à la rentrée. Le nombre d’étudiants boursiers va aussi augmenter : 35 000 jeunes en plus vont pouvoir en bénéficier.

Hermione Razafinarivo •

Tous les étudiants concernés verront le montant de leur bourse augmenter de 37 euros par mois à la rentrée prochaine, a annoncé ce mercredi 29 mars la ministre de l’Enseignement supérieur. Les critères d’attribution évolue aussi : 35 000 étudiants en plus, issus des classes moyennes, vont pouvoir bénéficier de l’aide financière mensuelle.

La plus forte revalorisation en 10 ans

La réforme a été annoncée par Sylvie Retailleau, la ministre de l’Enseignement supérieur, lors de son arrivée au gouvernement mais elle était en négociation. Cette aide correspond à une augmentation de 34% pour le premier échelon, et à une augmentation "à hauteur de l’inflation pour l’échelon le plus élevé", indique le gouvernement. Il se félicite car "c’est la plus forte revalorisation depuis 10 ans, et elle concernera cette fois tous les étudiants boursiers".

Plus d’étudiants boursiers

Dès la rentrée de septembre, 35 000 nouveaux étudiants, issus des classes moyennes, vont devenir boursiers, alors qu’ils n’auraient pas bénéficié de l’aide si les critères n’avaient pas changés. Un enfant de deux employés au salaire moyen, soit 1801 euros nets mensuels chacun, sera désormais éligible au premier échelon de bourse.

Par ailleurs, aucun étudiant ne verra sa bourse diminuer d’un montant supérieur à l’augmentation des revenus des parents : les seuils seront neutralisés.