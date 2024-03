Traditionnelle chasse guêpes : la saison se termine dans un mois, les passionnés arpentent les sentiers

Il est difficile de rater les nids de guêpes suspendus à une canne sur les bords de routes. Ces petites larves sont très appréciées en friture et elles valent de l’or. Les passionnés se mobilisent pour chasser les nids de guêpes avant la fin de la saison, un peu avant Pâques.

Annaëlle Dorressamy / Suzette Emma •

Les guêpes se font de plus en plus rares. En général, la saison de la chasse guêpes se tient de fin février, début mars jusqu’à début avril environ. Les chasseurs passionnés, qui espèrent vendre des guêpes et en manger, arpentent les sentiers dans les forêts, les ravines et les champs de canne, à la recherche de nids de guêpes.

Une traditionnelle chasse guêpes péi qui perdure

Cela fait maintenant 20 ans que Nicolas et Stéphane parcourent l’île du Sud à l’Ouest. Leur technique est de marcher lentement et d’observer. “Non, lé pas difficile trouve guêpes, i suffit juste de bien regarder”, lance Nicolas.

La patience est de mise, car il est rare de trouver des guêpes facilement. D’autant plus que, “lontan, navé un tas guêpes. Koméla, na pi comme avant”, déplore le chasseur passionné.

Le bois de choka pour chasser les guêpes

Pour chasser les nids de guêpes, Nicolas partage certaines astuces, pratiquées par les bons chasseurs depuis des générations déjà. Il utilise du bois de choka et de la fumée pour faire fuir les guêpes.

“Ou prends un bout’ bois de choka, ou allume à li et ou fume à li, i boucane, après band’ guêpes i sava”, détaille Nicolas, qui insiste sur le fait qu’il ne faut absolument pas utiliser de spray insecticide.

“De moun i fé sa, lé pas bon. Zot i tué le band guêpes, zot i tué toute. C’est pas koma du tout fo fé. Le feu ek le bois de choka i suffit. En fait, kan ou boucane ek le choka, les guêpes i sa fér zot nid ailleurs”, assure le chasseur.

Suivre la guêpe mère

Pour trouver les nids, Stéphane, un rodeur de guêpes expérimenté en la matière, partage lui aussi ses conseils. “En fin de compte, i fo suiv’ la guêpe mère, parské i sava direct au nid”, affirme-t-il.

Les deux chasseurs de guêpes sont conscients qu’il faut bien préserver la ressource, car il faut bien l’avouer : “la chasse guêpes rapporte de l’argent”.

“Entre 200 et 250 euros le kilo” de guêpes

Une bonne friture coûte très chère. Le filet, autrement dit plusieurs nids de guêpes, sont vendus à des centaines d’euros. Il est aussi possible de vendre les guêpes au kilo.“Entre 200 et 250 euros le kilo actuellement”, précise Stéphane.

Les deux rodeurs de guêpes ont toujours eu l’habitude de chasser ensemble. “I fo pa alé rode guêpes tout seul, parské si la ariv’ à ou un nafér dan’ rempart, lé pa bon, kissa i sa trappe aou, i vo mieux out camarade lé là”, préconise le chasseur aguerri.

En forêt comme en ravine, la prudence est mère de sûreté.