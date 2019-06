Trafic : Les 3 mules en détention provisoire

© Mélodie Nourry

Les 3 jeunes filles interpellées dimanche dernier à l’aéroport Roland Garros en possession au total de 30 kg de résine de cannabis et d’un peu plus de 7000 cachets d’ecstasy ont été mises en examen pour transport et détention de produits dangereux pour la santé après 48h de garde à vue.Un peu plus tôt, dans la journée d'hier, les 3 jeunes femmes sont passées devant la procureure qui a décidé de l’ouverture d’une information judiciaire. Leurs avocats respectifs ont ensuite demandé un délai pour préparer leur défense au Juge des Libertés et de la Détention (JLD).Les trois jeunes parisiennes repasseront donc devant le JLD vendredi après-midi. En attendant, elles ont été incarcérées.Le magistrat statuera sur une mise en détention provisoire ou un placement sous contrôle judiciaire en attendant le jugement.Jusque-là, les 3 jeunes filles devront rester en prison.