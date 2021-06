Trafic de drogue dans le Sud : un homme jugé en comparution immédiate à Saint-Pierre

LP / LP / SP •

L’instigateur présumé d’un trafic de stupéfiants est jugé en comparution immédiate, ce lundi 14 juin, au tribunal de Saint-Pierre.

Via des colis postaux

Agé d’un peu plus de 30 ans, l’homme est actuellement en détention. Il serait au cœur d’un trafic de cocaïne, ecstasy et cannabis. La drogue était livrée par colis postaux depuis l’Hexagone à La Réunion.

Selon la procureure de la République de Saint-Pierre, Caroline Calbo, le commerce illicite aurait duré plus de deux ans. Une enquête de la brigade de recherche de Saint-Pierre a permis d’y mettre fin.

Comparution immédiate

Mercredi dernier, les gendarmes ont découvert chez le trafiquant plus de 200 grammes d’herbes, 5 200 euros en espèces, et une arme. Actuellement employé au CCAS de Saint-Louis, le principal mis en cause encourt jusqu’à cinq ans de prison et 75 000 euros d’amende s’il est reconnu petit trafiquant, six ans et 7 millions 500 000 euros si le commerce est important.

Toutefois, si le prévenu ne souhaite pas être jugé en comparution immédiate et demande à préparer sa défense, il peut être jugé ultérieurement.

D’autres affaires de drogues

Ses deux complices et ses seize consommateurs présumés seront convoqués plus tard devant les magistrats pour des comparutions préalables de culpabilité et pour des rappels à la loi.

Les enquêtes portant sur des trafics de drogue se multiplient dans l’île. Le 28 mai dernier, un importateur de chimique avait été jugé en comparution immédiate et condamné à trois ans de prison ferme, et 73 000 euros d’amende. Il importait la drogue depuis la Chine.

Deux autres affaires, de trafics de stupéfiant dans le sud, seront jugées fin août au tribunal de Saint-Pierre.