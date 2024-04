Tramadol : le nombre de cachets réduits dans les boîtes, les médicaments arrivent bientôt à La Réunion

Le Tramadol est l’antalgique opioïde le plus prescrit en France. Il expose à des risques d’abus, de mauvais usages, de dépendance et de surdosage. Pour limiter les risques, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament a limité la durée de prescription en 2020. Cette année, les fabricants doivent proposer 10 à 12 comprimés au lieu des 30 que contient la boîte standard. Les nouvelles boîtes arrivent bientôt dans les pharmacies de La Réunion.

Annaëlle Dorressamy / Hermione Razafinarivo •

Les boîtes de Tramadol passent de 30 à 12 ou 10 comprimés environ. Cette décision a été prise par l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) pour tenter de limiter la dépendance.

Cet antidouleur puissant est prescrit lorsque le paracétamol ou les anti-inflammatoires ne suffisent plus. Les nouvelles boîtes de médicaments devraient bientôt arriver dans les officines de l'île.

Le Tramadol, un médicament de stade 3

Le Tramadol est un médicament de la famille des opioïdes. "C'est un médicament de la même famille que la morphine", souligne Claude Marodon, docteur en pharmacie et président de l’Ordre des pharmaciens Réunion-Mayotte.

C'est un médicament de douleur de stade 3, autrement dit, le stade le plus élevé quand on l'attribue à des douleurs quand on a des maladies comme le cancer ou quand on a des soins palliatifs. Claude Marodon, président de l’Ordre des pharmaciens Réunion-Mayotte

Les précautions à prendre

Le Tramadol traite les douleurs intenses non soulagées par le paracétamol ou les anti-inflammatoires. Cet analgésique puissant doit être pris avec précaution, sur une courte durée.

Si on en prend régulièrement, ce médicament entraîne une dépendance. On ne doit pas conseiller ce médicament à notre entourage, et ce, même si la personne a mal. Les effets secondaires vont jusqu'à l'arrêt respiratoire. Claude Marodon, président de l'Ordre des pharmaciens Réunion-Mayotte

Mieux contrôler la prise du médicament

Les nouveaux conditionnements permettraient de mieux contrôler la prise du médicament estime Claude Marodon. L'île est aussi touchée par ce phénomène.

Les cas d'arrêt respiratoires sont rares, mais ils existent. C'est pour ça que nous avons un historique des patients qui l'utilisent. Claude Marodon, président de l’Ordre des pharmaciens Réunion-Mayotte.

Les boîtes de Tramadol passent de 30 à 15 ou 10 comprimés • ©Hermione Razafinarivo

Mais le Tramadol reste tout de même un médicament utile. "Le Tramadol correspond à un stade juste avant la morphine. Bien souvent, on n'a pas d'autres moyens non plus", précise Claude Marodon.

Une centaine de cas graves

Selon l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament, plus de 222 signalements lui sont remontés en 2022. Parmi eux, une centaine de cas graves, et sept morts causés par des surdosages de Tramadol.