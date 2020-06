Transporteurs Car Jaune : le convoi est arrivé à la Région

Les transporteurs de Cap'Run ont entamé une opération escargot ce matin. Soixante bus ont convergé vers Saint-Denis. Ces compagnies du réseau Car Jaune protestent notamment contre une gestion "abusive et méprisante" de la Région. Un délégation est actuellement reçue par Didier Robert.

Gaëlle Malet •

À lire aussi Colère des transporteurs du réseau Car Jaune : une action coup de poing sur les routes, dès jeudi matin

Dépôt de motion à la préfecture



Une délégation reçue à la Région

La Délégation reçue par Didier Robert • ©Sufati Toumbou-dany

Le groupement Cap'Run qui réunit dix entreprises locales du réseau Car Jaune a décidé de frapper fort. Ces tranporteurs de voyageurs sont " à bout et plus que jamais déterminés à faire entendre leur voix et à porter celle des usagers ". Ils se mobilisent pour alerter les autorités sur la situation critique que connaît les entreprises de transport. Une situation dûe en partie à la gestion "contestable" du secteur, par la Région Réunion. Une situation amplifiée par la crise sanitaire.Bien décidés à faire entendre leur voix, ils ont entamé ce matin, un convoi de soixante bus en direction de Saint-Denis. Une "légère" opération escargot qui a tout de même provoqué quelques embouteillages sur la route du littoral.Dans un premier temps, les transporteurs ont déposé une motion à la préfecture.Le cortège a ensuite pris la direction de la pyramide inversée où ils espèrent être entendus.Les transporteurs sont arrivés devant les grilles de la pyramide inversée vers 11 heures. Une délagation a ensuite été reçue par Didier Robert. Délégation composée notamment de Louis Carpaye, porte-parole du groupement "Cap'Run", Nicolas Moutoussamy, président de la société de transport, " L'Oiseau bleu " et Bruno Fontaine, président de la FNTV Réunion.

Les transporteurs préviennent s'ils n'obtiennent pas de réponses rapides à leur situation, ils n'excluent pas d'autres actions plus "perturbantes" dans les prochains jours.