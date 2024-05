Trois livres au choix offerts aux lycéens de La Réunion tous les ans

Dès la rentrée d'août 2024, les lycéens de La Réunion vont bénéficier du dispositif "un trimestre, un livre". Lancée par la Région Réunion, cette opération vise à démocratiser l'accès à l'éducation et à la culture. Chaque trimestre, tous les lycéens recevront un livre de leur choix parmi 600 ouvrages proposés.

Annaëlle Dorressamy / Laurent Figon •

“Un trimestre, Un livre”, est le nouveau dispositif éducatif lancé à la rentrée d’août 2024 par la Région à destination des lycéens de La Réunion.

Le choix s'effectue à partir d'une liste de 600 ouvrages mis à disposition dans tous les lycées, mais les élèves ont aussi la possibilité de demander des livres plus spécifiques qu'ils souhaitent explorer. Le dispositif a été expérimenté au sein de deux classes du lycée polyvalent Pierre Lagourgue, au Tampon.



Inciter les lycéens à lire

Ce dispositif représente un investissement de 800 000 euros pour plus de 125 000 ouvrages, proposés dans 50 lycées, à plus de 41 700 lycéens. L'objectif de cette opération est bien d'inciter les jeunes à lire et de démocratiser l'accès à la culture et à l'éducation.

Parmi les ouvrages proposés, on retrouve des mangas, des bandes dessinées, des romans. Si l’on veut que les jeunes adhèrent, il faut leur laisser un peu de marge de manœuvre, un peu de liberté. Céline Sitouze, 8ème vice-présidente de la Région, déléguée à l’éducation

La lecture, "une activité plaisante"

Le but de cette opération est de proposer aux jeunes une alternative au numérique. "Ça (la lecture) me permet de me déconnecter des écrans le temps d'un moment, c'est une activité plaisante, c'est agréable", lance une élève du lycée polyvalent Pierre Lagourgue.

Il est nécessaire que les bons vieux livres reviennent au goût du jour. Pour nous, l'éducation et la formation sont des priorités dans notre mandature. 30 % du budget de la Région est dédié à l'éducation. Tous les lycéens auront le droit à un livre par trimestre, y compris ceux qui suivent des cours par correspondance. Huguette Bello, présidente de la Région Réunion

Trois livres au choix offerts aux lycéens de La Réunion tous les ans • ©Laurent Figon

Comment effectuer la demande ?

Tous les ans, le formulaire de demande, disponible sur le site de la Région, doit être rempli et remis à l’animateur référent du lycée fréquenté. Un certificat de scolarité ou une attestation de télé-inscription doit compéter le formulaire.