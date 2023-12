Un bilan de santé pour les détenteurs du permis de conduire, une bonne idée ?

L'Union européenne a émis l'idée de faire passer un bilan médical aux conducteurs dès l'obtention du permis, puis à nouveau tous les 15 ans. Objectif : des routes plus sûres. Qu'en pense-t-on ici à La Réunion?

JCTS / Florent Marot •

L'objectif fixé par l'Union européenne est ambitieux : zéro tué sur les routes d'ici à 2050. Pour y arriver, la commission des transports du Parlement européen a suggéré la semaine dernière une évolution des règles autour de l'obtention du permis de conduire.

Parmi ces règles, l'instauration d'un bilan de santé à la délivrance du permis, mais aussi tous les 15 ans pour pouvoir garder le précieux sésame. Ce test d'aptitude concernerait les permis motos, voitures et tracteurs tous les 15 ans, et les conducteurs de camions et de bus tous les 5 ans.

Constater l'apparition de maladies liées à l'âge

Pour le Dr Uvarajen Paratian, médecin généraliste et formé au contrôle médical de l'aptitude à la conduite, c'est une évolution plus qu'utile, "une opportunité pour les conducteurs d'avoir un oeil neuf pour voir les maladies qu'ils peuvent avoir attrapé au courant des années passées". Soit par exemple l'apparition ou l'évolution d'un diabète, d'apnée du sommeil, d'une maladie invalidante, des troubles de la vision... qui bien souvent apparaissent avec l'âge.

Des précautions

Il n'est pas rare, dit-il, qu'il soit confronté à des gens qui n'ont pas consulté leur médecin à propos de leur vision alors qu'ils ont plus de 40 ans. Or, celle-ci est primordiale pour la sécurité de tous lorsqu'on conduit un véhicule. "Il faut prendre des précautions, beaucoup de gens meurent sur la route par négligence des choses", justifie le médecin.

"L'apnée du sommeil par exemple, peut faire qu'on s'endort même une milliseconde sur l'autoroute, on fait un accident, et on tue des gens. Conduire c'est un droit, mais conduire efficacement, c'est l'affaire de tout le monde". Dr Uvarajen Paratian, médecin généraliste

Qu'en pensent les conducteurs ?

Du côté des automobilistes, une telle idée provoque des avis mitigés. Nicolas par exemple, estime que "tous les 15 ans ce n'est pas la mer à boire (...) surtout pour les personnes âgées, dont certaines n'ont plus de réflexes".

Mais Bernard lui, souligne qu'il ne s'agit pas d'une priorité quand "les jeunes de maintenant sont sous l'emprise de l'alcool, des stupéfiants, et roulent n'importe comment". "Il faut voir ça avant de taper sur les vieux", soutient le conducteur, qui perçoit une visite médicale tous les 15 ans comme "un peu lassant".

Pas encore voté

Pour l'instant, il n'a pas vraiment de souci à se faire. Car si la proposition de loi a été adoptée en commission, elle devra encore être votée par le Parlement européen en janvier 2024. Puis, au gouvernement français de faire arriver la mesure dans notre pays. Clément Beaune, ministre chargé des Transports, a d'ores et déjà écarté l'idée d'un permis lié à l'âge.

La rapporteure de la commission des transports et du tourisme, la députée européenne française Karima Delli (Europe Ecologie) s'est réjouie "que le Parlement fasse de la sécurité routière une priorité absolue", pour atteindre la mortalité zéro sur la route d’ici 2050.

Parmi les autres mesures soutenues par la commission européenne des transports, la possibilité d'un permis de conduire numérique sur smartphone, équivalent au permis de conduire physique, pour soutenir le marché unique européen.