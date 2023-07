Un bilan de sécurité routière encourageant pour le premier semestre 2023 : plus d'accidents que l'an dernier, mais moins de décès

Ce vendredi, le forum annuel des intervenants départementaux de sécurité routière s'est réuni. L'occasion de faire le bilan à la moitié de l'année : en 2023, on compte à ce jour 19 décès sur les routes. Pour accentuer la sensibilisation chez les jeunes, les candidates de Miss Réunion 2023 étaient invitées à participer à cette journée.

JCTS / DD •

Ce vendredi 28 juillet 2023, le forum annuel des intervenants départementaux de sécurité routière s'est réuni. Des bénévoles qui, à longueur d'années, organisent des actions de prévention dans les établissements scolaires, entreprises, ou à l'occasion d'évenements de sports mécaniques.

L'occasion pour Parvine Lacaombe, directrice de cabinet du préfet mais également cheffe de projet sécurité routière, de faire le bilan des accidents sur les routes de La Réunion depuis le début de cette année. Bonne nouvelle, en ce qui concerne le premier semestre 2023, il est "plutôt positif", souligne Parvine Lacombe.

+7% d'accidents, mais moins de décès

Si on déplore +7% d'accidents, ils sont moins graves puisque le nombre de décès sur les routes lui, est en baisse. A la même époque en 2022, on comptabilisait déjà 45 morts dans des accidents de la route sur l'île, alors que cette année, on en dénombre 19 jusqu'ici.

"C'est encore trop, mais on voit une amélioration et c'est grâce à toute l'action des intervenants, des forces de l'ordre, et la communication que l'on fait qui touche les personnes et permet de diminuer la gravité des accidents sur la route" Parvine Lacombe, directrice de cabinet du préfet et cheffe de projet sécurité routière

Les candidates de Miss Réunion pour cibler les jeunes

Parmi les invitées de ce forum des intervenants de sécurité routière, les douze candidates à l'élection de Miss Réunion 2023. Une réelle volonté de la préfecture qui, en associant ces jeunes filles très connectées et présentes sur les réseaux sociaux, souhaite sensibiliser davantage le public jeune à la sécurité routière.

45 morts en 2022

Pour rappel, selon le bilan de l'observatoire départemental de sécurité routière sur l'accidentologie à La Réunion en 2022, 45 personnes ont trouvé la mort sur les routes de La Réunion l'an passé soit 3 de plus qu'en 2021. Un chiffre en baisse mais toujours au-dessus de la moyenne des dix dernières années.

Les véhicules légers plus impliqués lors des accidents corporels

Parmi ces décès, une grande majorité d'hommes (41), mais aussi un certain nombre de personnes en deux roues motorisés (6 cyclomotoristes, 10 motocyclistes, 1 tricycle à moteur). Mais c'est la catégorie des véhicules légers qui reste la plus impactée par les accidents corporels de manière générale.

Les 18-34 ans largement représentés dans les décès

Au total, en 2022, la préfecture a enregistré 748 accidents corporels dont plus de 5% ont été mortels. 915 usagers de la route ont été blessés, dont 233 ont dû être hospitalisés.

40% des décès sur la route de 2022 concernaient des personnes de 18 à 34 ans. On observe également que la nuit, les fins de semaines et les jours fériés sont particulièrement propices aux accidents graves, du fait des comportements dangereux.

L'alcool et les stupéfiants impliqués

L'alcool était impliqué dans 19,5% des accidents corporels, et les stupéfiants dans 6,5%. Les autorités soulignent toutefois que les conducteurs étaient positifs aux stupéfiants dans 12 accidents mortels survenus en 2022.

Deux tiers des accidents en agglomération

Enfin, notons que 57% des accidents ont été relevés sur des voiries communales, 32% sur des routes nationales, et enfin 11% sur des routes départementales. Les accidents en agglomération sont les plus représentés (68%).