Un caddie solidaire pour les personnes en difficulté

Depuis une dizaine de jours à Sainte-Clotilde, un commerçant a mis en place un caddie gratuit, à la disposition de ceux qui en ont besoin. Des clients, heureux de participer à cette action solidaire, viennent même ravitailler le caddie.

« Fin de mois difficile ? Servez-vous gratuitement sans demander ». Voilà ce que l’on peut lire sur une petite pancarte depuis une dizaine de jours dans un libre-service du quartier de bois Nèfles à Sainte-Clotilde. A disposition, des denrées alimentaires offertes selon les stocks et les dons reçus. Chaque jour, l’initiative rencontre un franc succès.

Pour Dominique, c’est une barquette de raisin qui vient généreusement compléter son panier. Dans un premier temps, le quinquagénaire a hésité à piocher dans le panier solidaire. Mais il sait qu’il n’est pas le seul à connaitre des fins de mois difficile. "Domoun la pas vraiment d'argent. Si on gagne 1 300€, on n'a aucune aide. Et avec un loyer à 800€, comment on fait ?"

Contre le gaspillage alimentaire

Le panier est ravitaillé par les habitués de l’épicerie, voire par des clients venus de plus loin et qui souhaitent apporter leur pierre à l’édifice. Les aliments qui se trouvent à disposition sont ceux dont la date limite de consommation optimale est dépassée, mais sans pour autant être périmée. Le panier est ainsi alimenté au gré des stocks du libre service. "Il y a des lentilles, du jus, des prunes, du raisin, explique Nathan, employé. Il y a même des vêtements que des gens viennent déposer."

Parmi les donateurs, Mourtaza est le gérant de la quincaillerie voisine. Il a souhaité contribuer à sa façon : "je n'ai pas vraiment le temps d'aller voir les gens en difficulté donc j'ai remis une somme à renverser le caddie".

Pour s’assurer que ce panier solidaire ne soit jamais dégarni, les gérants du libre service encouragent leurs clients à le ravitailler avec les produits du magasin. Pour chaque dons, une remise de 5 % est consenti sur le ticket de caisse.