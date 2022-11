Un conducteur contrôlé à 136 km/h sur une portion limitée à 50 km/h

A l'approche de la fin de l'année, la Police Nationale poursuit ses actions en matière de sécurité routière et multiplient les contrôles. Parmi les conducteurs arrêtés depuis hier, l'un cumule 5 infractions au Code de la route, un autre roulait à 136 km/h à Saint-Denis.

GB •

Ce jeudi matin, des contrôles de vitesse ont été organisés en agglomération de Saint-Denis. Six automobilistes ont été interceptés à une vitesse dépassant 90 km/h sur une portion limitée à 50. Tous se sont vus retirer leur permis, l'infraction conduisant à une perte de 6 points du capital du permis de conduire.

Un autre circulait lui à 136 km/h, toujours sur la même portion limitée à 50 ! Sa voiture termine à la fourrière.

Toujours ce jeudi, un contrôle automatisé de la vitesse a été réalisé sur la route du littoral et 373 automobilistes ont été surpris en excès.

5 infractions au Code de la route

Hier, mercredi 16 novembre, la conduite d'un automobiliste sur la route du littoral, en direction de Saint-Denis, a été signalée au 17. Les patrouilles envoyées n'ont pas pu contrôler immédiatement le conducteur. C'est une heure plus tard que le véhicule a été repéré boulevard Jean Jaurès.Et là, surprise !

Il s'avère que le conducteur multiplie les infractions au Code de la route. En plus de l'irrespect d'un feu rouge, le contrôle opéré a permis de constater que le conducteur circulait avec une légère alcoolisation, qu'il était positif à la méthamphétamine (drogue de synthèse) et au cannabis, et qu'il circulait malgré un permis suspendu. Son véhicule a donc été placé en fourrière.