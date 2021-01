Un dernier hommage rendu à Ivan Hoareau ce samedi

LH •

Le secrétaire général de la Confédération Générale des Travailleur Réunionnais s’en est allé le 20 décembre dernier. Ivan Hoareau est décédé à Marseille des suites d’une longue maladie. Ses obsèques se déroulent ce samedi 2 janvier.

Installé à la maison funéraire de Primat à Sainte-Clotilde depuis hier, son inhumation s'est déroulée à 15h. Elle a été précédée d’un hommage syndical à 13h45. La fille d'Ivan Hoareau, Jacques Bhugon, secrétaire général de la CGTR auot-moto et des représentants syndicaux ont pris la parole. Proches, camarades, syndicalistes et personnes de la société civile, nombreux ont été ceux à venir honorer sa mémoire et se receuillir.

Obsèques syndicales d'Ivan Hoarau • ©Delphine Gérard

Un homme de conviction unanimement salué

Secrétaire général de la CGTR depuis 1996 et militant engagé, Ivan Hoareau a consacré sa vie au combat syndical en faveur des Réunionnais. Son décès avait suscité de nombreuses réactions. Nombreux ont été ceux, syndicalistes de tous bords, politiques ou encore anonymes, à saluer sa mémoire.