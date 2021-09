Un ebook pour initier les parents aux premiers secours sur les nourrissons et les jeunes enfants

Que faire quand un enfant arrête de respirer ? Comment aider un bébé qui a avalé un objet ou s’est brûlé ? Les gestes de premiers secours qui doivent être prodigués ne sont pas tout à fait les mêmes que s’il s’agissait d’un adulte. Un Ebook est disponible pour avoir la bonne marche à suivre.

IP avec Loïs Mussard et Pierre Comorassamy •

Un geste simple peut sauver une vie. Encore faut-il savoir quel est le bon geste à adopter et quand. En effet, il existe des manipulations bien précises en terme de premiers secours : position latérale de sécurité, compression abdominale, mise en place d’un tampon relais, massage cardiaque etc…

Et ces dernières sont d’autant plus spécifiques quand il s’agit de nourrisson et de jeunes enfants. Pourtant, une grande partie de la population ne les connait pas.

C’est dans le but de pallier cette lacune que le centre de formation Octavia a mis en ligne un Ebook récapitulant les bons gestes à adopter.

©Pierre Comorrassamy Réunion La 1ère

L’ouvrage « Prévention et gestes de premiers secours nourrisson/enfant » se décline en éléments théoriques, descriptifs techniques, planches récapitulatives, mais aussi avec des tutoriels vidéos. Un Ebook dédié aux professionnels de la petite enfance et aux jeunes parents qui font face quotidiennement aux petits bobos, dans le meilleur des cas, mais parfois aussi à des situations d’urgence. Là, ils sauront quoi faire face aux saignements de nez, à la perte de conscience ou encore à l’arrêt cardio-pulmonaire. Des bons gestes à adopter en complément de l'appel aux services de secours : 15.

Le livre numérique, qui coûte 7.99 euros, se compose de 30 pages dont 18 d’illustrations et se découpe en 2 parties principales : prévention et secours.

Octavia formation est une structure spécialisée dans la formation professionnelle certifié et spécialisé dans le domaine du secourisme depuis 2017. Sensibilisé à la précarité des familles dans les pays en voie de développement, Octavia formation s’engage à reverser une partie de chaque achat à une association humanitaire.