Un escape-game grandeur nature unique dans les tunnels de lave de La Réunion

C’est un jeu d’équipe unique en son genre. Un escape-game, façon oyssée sur Mars, dans les dédales des tunnels de lave entre Saint-Philippe et Sainte-Rose. Entre paysages lunaires et marsiens, c’est le dépaysement assuré. Reportage

Hermione Razafinarivo / Laurent Pirotte •

C’est un escape-game bien différent de ce que l’on connaît : celui-ci se passe dans un tunnel de lave de La Réunion. Une expérience unique entre Saint-Philippe et Sainte-Rose, adrénaline assurée !

Expérience unique d’un escape-game dans les tunnels de lave de La Réunion

Aventure unique

Pour la famille Dumont et Poux, l’aventure commence à quelques pas des entrailles de la Fournaise, au bord d’une mystérieuse cavité. L’épreuve consiste à sortir indemne et en équipe du tunnel de lave en un minimum de temps.

Attention, claustrophobes s’abstenir ! L’expédition, semblable à une odyssée sur Mars, débute dans l’obscurité la plus totale. "On est dans le noir complet, c’est un peu déstabilisant, une expérience originale", décrit l’un des aventuriers.

Un escape-game grandeur nature dans les tunnels de lave de La Réunion • ©Laurent Pirotte

Une fois découvertes, les lampes frontales amèneront les candidats à de nouvelles énigmes, quatre mètres sous terre. "Là on regarde tout près avec les lunettes, vivement qu’on se soit échappé !", ricane Jean-Michel, touriste. Dans des passages étroits, aux parois variant de l’ocre rouge au noir intense, le petit groupe évolue à la découverte d’indices, adrénaline garantie. "C’est sûr que c’est très original, d’habitude c’est fait d’un décor fictif, là on est dans du réel et c’est très sportif, en même temps on joue donc on s’amuse, il y a tout pour plaire", s'amuse Julie. "On parcourt une grande distance, on voit des endroits qu’on n’aurait jamais vu autrement, puis il y a des énigmes d’orientation donc il faut se repérer, il y a des pièges, c’est très intéressant, on voit La Réunion de dessous c’est passionnant, en haut on a des paysages lunaires, en bas on a des paysages marsiens", ajoute Jean-Michel.

Un escape-game grandeur nature dans les tunnels de lave de La Réunion • ©Laurent Pirotte

Du partage

Durant l’expérience, Ludovic Marconnot l’instructeur, assure la sécurité des candidats et partage sa connaissance des lieux. "Qu’est-ce que vous voyez là ?" demande le guide. "Un tronc d’arbre !", répondent en chœur ces amateurs d’escape-game. "On avait une forêt ici, donc on a un tronc d’arbre qui a été emporté par la lave, le tronc s’est de suite figé", explique Ludovic.

C’est lors du confinement dû au Covid 19 que l’idée d’un escape-game atypique est née. "On est tombé sur cette histoire de mettre des modules sur la lune ou sur Mars pour les protéger des rayons cosmiques donc on est parti de cette idée-là pour faire un escape game, puis après on a cherché tout un tas de petits jeux, des énigmes", raconte Ludovic, le guide.

Un escape-game grandeur nature dans les tunnels de lave de La Réunion • ©Laurent Pirotte