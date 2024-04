Un grand nettoyage à La Réunion pour la journée mondiale de la Terre

A l'occasion de la journée mondiale de la Terre, prévue le lundi 22 avril 2024, plusieurs associations se mobilisent pour un grand nettoyage de l'île. En partenariat avec les communes, le collectif Oasis Réunion mènera une opération de nettoyage, le dimanche 21 avril, pour préserver l'environnement.

Créée pour la première fois le 22 avril 1970 aux Etats-Unis, la journée mondiale de la Terre est célébrée tous les ans le 22 avril, partout sur la planète. L'objectif est bien de sensibiliser la population à la préservation de l'environnement.

À La Réunion, 12 communes sur 24 se mobilisent auprès des associations pour participer à un grand nettoyage de l'île.

Journée mondiale de la Terre : un grand nettoyage de La Réunion prévu le lundi 22 avril

Des actions de nettoyage partout dans l'île

À partir de ce vendredi 19 avril et durant tout le week-end, les Réunionnais sont conviés à se mobiliser avec les associations. Des opérations de nettoyage sont organisées aux quatre coins de l'île.

Les gens se retrouvent en général autour d'une mairie et ils dispatchent pour nettoyer les lieux qu'ils ont choisi de nettoyer, un peu partout, sauf s'il y a du danger. Et, bien sûr, les volontaires ne vont pas enlever les gros encombrants, ce n'est pas possible. Yvette Duchemann, porte-parole du collectif Oasis Réunion

12 communes mobilisées pour nettoyer La Réunion

Chacune des 12 communes devra recevoir son groupe de citoyens volontaires à la mairie. Les collectivités doivent fournir le matériel et organiser un lieu de ramassage des déchets. Il en est de même pour les associations partenaires.

"Les collectivités jouent le jeu, puisqu'elles viendront récupérer les déchets", souligne Yvette Ducheman, qui espère tout de même que d'autres communes se joignent au mouvement.

Un combat militant grandissant

Au fil des années, le collectif Oasis Réunion rappelle l'importance de "nourrir la terre", et ce, "sans pesticide et sans produits chimiques", indique Yvette Duchemann. En plus des problèmes de santé que les produits peuvent causer, ces derniers "favorisent le réchauffement climatique", déplore la militante.

Nous payons très cher, nous, citoyens, pour le nettoyage du littoral nord. Allez sur le littoral nord et vous verrez bien. Toutes les semaines, on peut ramasser une, deux, voire trois tonnes de déchets. Notre combat, on le mène depuis des années et on n'est pas prêt d'arrêter. Yvette Duchemann, porte-parole du collectif Oasis Réunion

Un appel à la vigilance est lancé

"On doit avoir une très grande vigilance. Nos politiciens doivent être vigilants", martèle Yvette Duchemann.

"Nos politiciens doivent être des éco-politiciens, porteurs de l'intérêt général", souligne la militante. L'association invite les citoyens à consulter sa page Facebook pour savoir les différents points de rendez-vous pour les opérations de nettoyage proposées.