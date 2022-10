Un nouveau bateau de migrants sri lankais en approche de La Réunion ?

Un bateau transportant 17 ressortissants sri lankais aurait mis le cap, dimanche dernier, sur La Réunion depuis l'île britannique de Diego Garcia, selon les informations récupérées par le Quotidien auprès d'un cabinet d'avocats représentants des migrants. Il est trop tôt pour le confirmer, réagit la préfecture.

Un nouveau bateau de migrants aurait-il mis le cap sur La Réunion ? C'est ce qu'affirme le cabinet d'avocats londonien Leigh Day interrogé par nos confrères du Quotidien. Ces experts du droit qui interviennent dans plusieurs pays à travers le monde représentent un groupe de près de 90 migrants sri lankais détenus sur l'île britannique de Diego Garcia, et selon ces derniers, un bateau transportant 17 personnes, dont au moins un mineur, ferait route vers notre île.

L'embarcation serait partie dimanche de l'île connue pour abriter une base militaire américaine et on ignore où il se trouve actuellement. Le groupe aurait même fait une première tentative le 30 septembre dernier avant d'être forcé de rebrousser chemin après avoir passé cinq jours en mer.

Des migrants détenus à Diego Garcia

Sollicitée, la préfecture de La Réunion indique qu'à ce stade, "il est trop tôt pour confirmer qu'un bateau de Sri Lankais est en route pour La Réunion". Et celle-ci de préciser encore que "les services de l'action de l'État en mer, du Cross et de la préfecture restent mobilisés sur ce sujet qui comporte un volet humanitaire d'assistance en mer et un volet juridique au titre du droit des étrangers".

Diego Garcia se trouve à mi-chemin entre le Sri Lanka et La Réunion, et en l'espace d'un an, une poignée de navires auraient été interceptés dans la zone, dont celui du groupe de migrants actuellement détenus. Selon nos confrères de L'Express de Maurice, ces derniers auraient embarqué au mois d'octobre 2021 dans l'espoir a priori d'atteindre... le Canada.

Grève de la faim

En mai dernier, ils avaient entamé une grève de la faim pour dénoncer leurs conditions de détention, comme l'a également rapporté le Defi Média. Selon nos confrères du Quotidien, les 46 migrants arrivés à La Réunion le 17 septembre dernier auraient eux-mêmes fait une escale de huit jours à Diego Garcia.

Le journal du Chaudron s'interroge d'ailleurs sur le "rôle trouble des Britanniques" à qui l'on reproche de laisser les migrants reprendre la mer alors que ces derniers sont bien souvent en surnombre, et pas assez équipés, sur des embarcations par ailleurs vétustes.