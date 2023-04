Un rassemblement contre l’opération Wuambushu à Mayotte a lieu sur le parvis des Droits de l’Homme à Saint-Denis

Une cinquantaine de personnes sont rassemblées ce dimanche 16 avril pour dire stop à l’opération Wuambushu. Cette action de lutte contre l’immigration clandestine à Mayotte devrait débuter dans une semaine, après le Ramadan.

Hermione Razafinarivo / Adjaya Hoarau •

C’est une action qui fait déjà couler beaucoup d’encre. L’opération Wuambushu devrait avoir lieu dans une semaine à Mayotte. Une cinquantaine de personnes répondent, ce dimanche 16 avril, à l’appel du collectif "Stop Wuambushu" sur le parvis des Droits de l’Homme à Saint-Denis.

Rassemblement contre l'opération Wuambushu sur le parvis des Droits de l'Homme à Saint-Denis • ©Adjaya Hoarau

"Stop !"

Des dizaines de personnes venues de toute l’île dénoncent cette opération Wuambushu sur le parvis des Droits de l’Homme à Saint-Denis. Elles portent des pancartes sur lesquelles on peut lire par exemple : "Non à l’opération Wuambushu de l’Etat Français sur l’île Comorienne de Mayotte", "Tous les Comoriens sont chez eux à Mayotte selon le droit international" ou encore "Le déplacement forcé de la population comorienne de Mayotte est un crime contre l’humanité". Des figures politiques comme Gilbert Annette et Philippe Poutou sont aussi sur place.

Rassemblement contre l’opération Wuambushu à Saint-Denis • ©Michelle Bertil

Fatima Mze Saïd, membre de l’association Etat de droit pour les Comores est venue "dire stop à cette opération". Pour la jeune femme, "la paix civile est menacée à Mayotte car le gouvernement ne prend pas ses responsabilités. C’est à lui de faire le travail qu’il faut pour encadrer les enfants", déclare-t-elle. "Cette opération doit être annulée !", s’exclame Fatima Mze Saïd. "Tout le monde savait ce qui allait se passer à Mayotte mais on a laissé ces gens s’installer dans les bidonvilles, aujourd’hui ce n’est pas aux Comores de faire le travail de la France", poursuit-elle.

Son interview sur Réunion la 1ère :

Interview de Fatima Mze Said, membre de l’association Etat de droits

L’opération Wuambushu

Wuambushu signifie "reprise" en shimaoré. L’opération consisterait à expulser les migrants comoriens en situation irrégulière à Mayotte et à détruire les bidonvilles. L’objectif est de lutter contre l’immigration illégale et la criminalité sur l’île aux Parfums. Les contours de l’opération sont encore flous, pour l’heure, aucune communication officielle n’a été faite par le gouvernement.