Un réseau réunionnais de trafic de serins démantelé, plusieurs personnes condamnées

En novembre 2022, un passager en provenance de l'île Maurice avait été contrôlé avec plus d'un millier de serins du Mozambique transportés en toute illégalité. L'enquête qui a suivi a permis de démanteler le réseau. Cette semaine, de "nombreux protagonistes" ont été interpellés, selon le tribunal judiciaire de Saint-Pierre.

Son importation à La Réunion est interdite. Et pourtant, le serin du Mozambique faisait l'objet d'un vaste trafic d'animaux, démantelé récemment par les services de police et l'Office français de la biodiversité de La Réunion.

L'enquête a démarré avec la découverte, dans les bagages d'un passager en provenance de l'île Maurice, de plus de 1 100 serins du Mozambique, suite à un renseignement obtenu par le détachement de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique de La Réunion.

Les douaniers de l'aéroport de Saint-Denis ont trouvé ce jour là ce millier d'oiseaux, "entassés dans des tubes en PVC et cages de fortune", et sans aucun justificatif sanitaire. Dans de telles conditions de transport, 10% des oiseaux n'avaient pas survécu.

Des oiseaux revendus entre 80 et 120 euros

Le pôle régional Environnement du tribunal judiciaire de Saint-Pierre avait alors saisi l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et la Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et des Forêts (DAAF). Des mois d'enquête pour trafic d'animaux ont mis à jour un réseau réunionnais, indique le tribunal judiciaire de Saint-Pierre ce 8 décembre.

"Les oiseaux, importés de l’île Maurice, achetés entre 1 euros et 10 euros, étaient, une fois arrivés sur le sol réunionnais, vendus par le bouche-à-oreille, entre 80 et 120 euros l’individu", précise le tribunal judiciaire de Saint-Pierre.

De nombreuses personnes interpellées

L'enquête a fini par aboutir à une vaste opération judiciaire, lundi dernier, réunissant les efforts des services de la police nationale et de l'Office français de la Biodiversité à La Réunion. Ainsi, ce 4 décembre 2023, "de nombreux protagonistes" ont été interpellés et auditionnés, de la tête de réseau aux clients en passant par les revendeurs.

Jusqu'à 2 ans de prison et 750 000 euros d'amende encourus

Ils ont été déférés cette semaine devant la justice, et condamnés à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, et interdiction de se déplacer à l'étranger sans autorisation d'un juge, ainsi qu'à des amendes allant jusqu'à 14 000 euros, rapporte le tribunal judiciaire de Saint-Pïerre. Toutefois, ils encouraient jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende.

"La répression de la commercialisation d’animaux importés illégalement sur le territoire réunionnais revêt une importance pour la protection de la biodiversité réunionnaise, pour laquelle les forces de l'ordre et le Ministère Public continueront à agir collectivement avec efficacité et fermeté" Le tribunal judiciaire de Saint-Pierre

Ce n'est pas la première fois que le serin fait l'objet de trafic entre les îles soeurs. En 2016, deux Mauriciens avaient été interpellés en arrivant à La Réunion avec plus de 400 de ces oiseaux dans leurs bagages.