Un séisme de magnitude 4,4 sur l'échelle de Richter ressenti à La Réunion

La Réunion a tremblé ce lundi 21 septembre, vers 21 heures. Le tremblement de terre a été fortement ressenti dans plusieurs communes de l’île de Saint-Denis à Piton Saint-Leu en passant par Grand Ilet. L'Observatoire Volcanologique confirme un séisme de 4,4 sur l'échelle de Richter.

LP •

Une magnitude de 4,4

Le séisme ressenti ce jour (21/9/2020) par de nombreux habitants de l’île de la Réunion, a pu être localisé à 27 km sous le niveau de la mer, à 22 km au nord-ouest de Saint Denis. Sa magnitude a été mesurée à 4.4 sur l'échelle de Richter. pic.twitter.com/8vPwEiGcke — Observatoire Volcanologique Piton de la Fournaise (@ObsFournaise) September 21, 2020

Partout dans l'île

Séisme fortement ressenti à La Réunion aux alentours de 21h00 heure locale (17h00 heure TU) ce jour (21/9/2020). Ce séisme a été enregistré sur l'ensemble du réseau de sismomètres de l'OVPF. Les analyses sont en cours concernant sa position exacte. pic.twitter.com/Vp4uI7aoAG — Observatoire Volcanologique Piton de la Fournaise (@ObsFournaise) September 21, 2020



"Un gros bruit et une secousse"

Les précédents séismes à La Réunion

La secousse a été particulièrement forte et ressentie partout dans l’île. La terre a tremblé ce lundi 21 septembre, vers 21 heures, à La Réunion.L'Observatoire Volcanologique confirme un tremblement de terre de magnitude 4,4 sur l'échelle de Richter. "Un séisme fortement ressenti" et "enregistré sur l'ensemble du réseau de sismomètres de l'OVPF, explique l'Observatoire. Il a pu être localisé à 27 kilomètres sous le niveau de la mer, à 22 km au nord-ouest de Saint-Denis".Sur les réseaux sociaux, les internautes expliquent avoir senti la terre trembler dans plusieurs villes : Saint-Denis, Saint-Philippe, Sainte-Suzanne, Salazie, Saint-Paul ou encore Saint-Leu.A La Ravine des Cabris, Lydie explique avoir "entendu une déflagration puis ressenti des vibrations dans sa maison". "C’était impressionnant", raconte-t-elle. A Saint-Paul, Laura évoque aussi "un bruit assourdissant". Les témoignages se multiplient sur la page Facebook de Réunion La 1ère.Joint par Réunion La 1ère, Liliane Boyer tient un gite à Grand-Ilet. Ce soir, la porte a claqué au moment du séisme, alors que des clients étaient à table. "Nous étions en train de discuter de la marche qu’ils allaient effectuer demain, j’ai entendu comme un éboulis, un bruit lourd et ensuite j’ai senti trembler sous mes pieds, raconte Liliane Boyer qui assure n’avoir jamais ressenti un tremblement de terre aussi fort. Ça a été trois secondes, mais de longues secondes".Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes expliquent n'avoir jamais ressenti un tremblement de terre aussi fortement à La Réunion.Le dernier seisme ressenti dans l'île s'est produit le 12 août dernier. Sa magnitude était de 1,9 sur l'échelle de Richter. Le 24 juillet dernier, un séisme de faible magnitude avait déjà été ressenti à Saint-Denis. L’Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise, avait alors rappelé que "ce type d’événements, ressenti par la population est enregistré plusieurs fois par an. Il est isolé et d'origine tectonique".Le 16 juillet, une secousse de magnitude 2,1 avait aussi été enregistré par l'OVPF. Le séisme avait été localisé à 10 km sous le niveau de la mer dans le secteur de la roche Ecrite, à 7 km au sud-ouest de Sainte-Clotilde. Ce séisme a été suivi d'un deuxième à Mafate.La Réunion ne se situe pas à une frontière de plaque tectonique mais en plein milieu de la plaque africaine, c’est-à-dire dans une zone de faible sismicité.