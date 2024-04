Une battle gastronomique péi au lycée hôtelier Christian Antou

Les élèves du lycée hôtelier Christian Antou à Plateau Caillou se sont lancés dans une battle originale. Il ne s’agit pas ici de breakdance mais bien de cuisine. Les candidats ont quatre heures pour créer une mise en bouche et un plat chaud en utilisant uniquement des produits péi.

Du pigeon des Avirons cuisiné avec des cambarres et des longanis, c’est l’une des recettes originales préparées par les élèves du lycée hôtelier Christian Antou. Les élèves sont ravis de cuisiner les produits réunionnais.

Selon Lorenzo Robert, « ça permet de promouvoir notre savoir-faire et toute notre agriculture ». Ce lycéen peaufine son jus de longanis et sa purée infusée à la sauge.

Du pigeon des Avirons cuisiné avec des cambarres et des longanis • ©Willy Thevenin

Un travail en binôme

Pour réaliser leur plat, les apprentis cuisiniers travaillent en binôme. Ils ont tous choisis leur coéquipier en amont. La communication entre eux est primordiale.

Avoir de la coordination et savoir travailler en équipe, cela permet aux élèves de se préparer à intégrer une future équipe professionnelle.

« Il faut être coordonnés et savoir ce que le partenaire fait pour avoir un œil et pouvoir l’aider si on a du temps » explique l’une des élèves.

Pour réaliser leur plat, les apprentis cuisiniers travaillent en binôme. • ©Willy Thevenin

Deux membres du jury notent les élèves en cuisine

Kevin Minatchy est chef cuisinier. Il fait partie du jury et note les élèves.

« Je suis très attentif sur les techniques culinaires de base qu’on a appris à l’école et sur la présentation. Ne pas gaspiller aussi. C’est important de ne pas jeter et d’essayer de tout récupérer. » Kevin Minatchy chef cuisinier et jury

Les élèves sont notés sur douze critères d’évaluation pour la production en cuisine. • ©Willy Thevenin

De la créativité en cuisine mais aussi en salle

En salle, les membres du jury surveillent les élèves qui font preuve de créativité dans la mise en place comme Lilou. « Une jolie table, c’est une table où le client peut se retrouver et profiter. Il doit y avoir des fleurs ou encore des serviettes bien pliées. »

Les battles sont une vitrine de leur apprentissage. C’est l’occasion pour les apprentis cuisiniers de montrer ce qu’ils ont appris.

Les élèves sont notés sur douze critères d’évaluation pour la production en cuisine et sur six critères pour la dégustation. 32 élèves de bac pro, CAP et mise à niveau post-bac ont participé à cette battle gastronomique péi.