Une classe du lycée Roland Garros tisse des liens avec l'équipage du Floréal, frégate de la Marine nationale

Une convention de partenariat a été signée ce vendredi 22 mars 2024 entre le Floréal, frégate de la Marine nationale, et une classe de seconde "défense et sécurité globale" du lycée Roland Garros au Tampon. De quoi renforcer les liens entre jeunesse et armée, et pourquoi pas, susciter des vocations.

Johanne Chung / Laura Schintu •

A bord du Floréal, un des cinq bâtiments militaires de la Marine nationale basés à La Réunion, ces lycéens de la classe de défense et sécurité globale du lycée Roland Garros du Tampon en prennent plein les yeux. Regarder le reportage de Réunion La 1ère : Visiter le Floréal, une belle façon pour ses lycéens de classe défense et sécurité de découvrir les métiers de la Marine nationale. Il faut dire que la frégate de surveillance, troisième plus grande base navale française, impressionne, comme ses équipements. Entre autres, cette mitrailleuse utilisée contre les menaces à la surface de l'eau, mais aussi les menaces aériennes. Les marins, à grand renfort d'explications, ont permis à ces adolescents de mieux comprendre les enjeux territoritaux stratégiques et scientifiques, géopolitiques. Des lycéens du Tampon à la découverte du Floréal et des métiers de la Marine nationale • ©Laura Schintu "Des rencontres que je ne pensais pas faire dans ma vie" "Ca nous apporte des connaissances sur la défense nationale, des rencontres aussi que je ne pensais pas faire un jour dans ma vie. C'est une expérience unique", commente Liz Beaulieu, élève de seconde en classe défense et sécurité au lycée Roland Garros. "C'est important de défendre son pays et ses valeurs. Ceux qui font partie de la Marine montrent l'image du pays et défendent nos valeurs et nos principes", dit à son tour Slohan Exavier, elle aussi en classe de seconde. Des lycéens du Tampon à la découverte du Floréal et des métiers de la Marine nationale • ©Laura Schintu Une convention pour tisser des liens Hormis la visite de ce bâtiment naval de la Marine nationale, l'autre raison de leur venue ce vendredi 22 mars était la signature d'une convention de partenariat entre leur classe de défense et sécurité globale et le Floréal. L'objectif : faciliter l'accès aux infrastructures militaires à ces jeunes, et ainsi renforcer leurs liens avec l'armée. "L'intérêt principal, c'est celui de la cohésion nationale, du lien entre les armées et la jeunesse" Général de brigade Jean-Marc Giraud Des lycéens du Tampon à la découverte du Floréal et des métiers de la Marine nationale • ©Laura Schintu "Faciliter les échanges" entre les élèves et l'équipage "Ce type de convention est un canal direct entre la classe défense et sécurité globale et l'équipage du Floréal. Ca va faciliter les échanges, toutes les interactions avec eux, pour leur faire visiter le bateau, leur raconter nos missions, ou éventuellement les accueillir à bord y compris lors de missions ponctuelles en mer", précise le capitaine de la frégate François-Xavier Poisson. Susciter des vocations Au-delà, il n'en fait pas mystère, cette convention pourrait également permettre de susciter des vocations. "C'est un magnifique métier d'engagement, j'y trouve énormément de plaisir et de satisfaction. Cette joie que je pense partager avec chacun de mes marins, on a envie de la leur faire découvrir", sourit le capitaine de frégate. Des lycéens du Tampon à la découverte du Floréal et des métiers de la Marine nationale • ©Laura Schintu "Lien intense" entre la jeunesse réunionnaise et son armée Le général de brigade Jean-Marc Giraud souhaite lui aussi que cette convention soit un jour peut-être à l'origine de potentiels recrutements. "Ils sont encore en phase de maturation de leurs choix professionnels, en train de découvrir de nouveaux métiers, et j'espère que comme moi, au contact des armées, ils rêveront à de belles carrières que ce soit dans la Marine nationale, dans l'Armée de l'air, ou dans l'Armée de terre, en tout cas au service de la France", sourit le général de brigade Jean-Marc Giraud. "La jeunesse de La Réunion a un lien intense avec son armée, elle l'apprécie énormément. La Réunion est également une terre de recrutement, qui fournit énormément de soldats, de héros, comme Roland Garros" Général de brigade Jean-Marc Giraud Des lycéens du Tampon à la découverte du Floréal et des métiers de la Marine nationale • ©Laura Schintu Des métiers divers et variés Les métiers sont divers et variés sur le Floréal, rappelle le capitaine François-Xavier Poisson. Si l'équipage du Floréal ne fait pas germer chez ces lycéens des envies de carrières militaires, ce sera peut-être alors dans d'autres domaines. "On n'est pas que derrières des canons ou des radars. Il y a aussi des cuisiniers, des médecins, des infirmières, des gens spécialisés dans la sécurité, des pompiers. Il y a tout un tas de spécialités qu'on retrouve aussi dans la vie civile, et c'est peut-être aussi pour eux l'occasion de découvrir ces métiers sous un angle différent" Capitaine de frégate François-Xavier Poisson Des lycéens du Tampon à la découverte du Floréal et des métiers de la Marine nationale • ©Laura Schintu

