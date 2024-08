Une Matinée Conseil et Orientation ce jeudi 24 août 2024 , à la Cité des Métiers de Saint Pierre pour les jeunes de 18 à 25 ans sans baccalauréat.

Une Matinée Conseil « Mission Orientation » pour les jeunes sans baccalauréat, c’est ce que proposait la Cité des Métiers de Saint Pierre ce jeudi 23 Août 2024. Une alternative pour aider ces jeunes à trouver de nouvelles perspectives et à envisager leur futur avec confiance.

Transformer les échecs en opportunité pour les jeunes de 18 à 25 ans, sans baccalauréat, c’était l’objectif de cette opération proposée par la Cité des Métiers de la Réunion

Envisager le futur en confiance

Dans un contexte où l’obtention du diplôme est souvent perçue comme une étape incontournable pour l’avenir académique et professionnel, cet événement proposait une approche alternative et positive pour aider ces jeunes à trouver de nouvelles perspectives et à envisager leur futur avec confiance.

La Cité des Métiers accompagne les jeunes qui n’ont pas eu leur Bac. • ©Laurent Pirotte

L'échec au baccalauréat n’est pas une impasse

L’échec au baccalauréat peut être une source de démotivation, mais il ne doit pas être perçu comme une impasse. La matinée conseil "Mission Orientation" avait pour objectif de démontrer que des alternatives existent et que chaque parcours est unique. Les participants étaient accueillis dans un espace bienveillant où ils pouvaient explorer de nouvelles voies d’orientation, découvrir des options de formation et recevoir des conseils personnalisés pour leur insertion professionnelle.

Des objectifs clairs pour un avenir éclairé.

Cette matinée avaient des ambitions multiples :

-Informer les jeunes sur les alternatives au baccalauréat,

-Proposer des conseils personnalisés en matière d’orientation et d’insertion professionnelle,

-Renforcer la confiance en soi et la motivation des participants en leur fournissant les outils pour prendre des décisions éclairées pour leur venir.

Des casques de réalité virtuelles étaient même à leur disposition pour découvrir certains métiers.

La Cité des Métiers accompagne les jeunes qui n’ont pas eu leur Bac • ©Laurent Pirotte

Plusieurs partenaires tels le CIO, le RSMA, la Région Réunion, la Mission Locale Sud, l’E2C, l’ALDOM, le CNARM et l’Université de La Réunion ont contribué à cet évènement ou certains participants ont trouvé leur voie comme Faîdati. La jeune fille de 18 ans qui se voit déjà styliste, ou Mohamad qui se laisse convaincre par la mécanique.

Regardez le reportage de Réunion la1ère

La Cité des Métiers accompagne les jeunes qui n’ont pas eu leur Bac.

Plusieurs ateliers étaient également proposés pour répondre aux besoins spécifiques de chaque jeune. Il s’agit pour eux d’une opportunité unique de se réorienter de manière positive et d’explorer des alternatives pour leur avenir professionnel tout en valorisant leurs compétences et leur potentiel.

Prochain rendez vous proposé par la Cité des Métiers ce sera le 11 septembre 2024.