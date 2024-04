Une opération de don du sang aux couleurs de l'Inde à Sainte-Marie

Partager :

Sauver des vies et déguster des spécialités indiennes. C'est le deal proposé ce dimanche, jusqu'à 15h, par l'Etablissement français du sang et l'Association Culturelle Réunion Inde. Cette opération gourmande et originale de don du sang vise à anticiper les prochains départs en vacances.

HA / Adjaya Hoarau

Bonbons piments, bonbons kalous, samoussas et grams... A la salle polyvalente de Duparc, à Sainte-Marie, la collation habituellement proposée aux donneurs de sang est exclusivement constituée de spécialités indiennes, ce dimanche 7 avril. Pour cette 4ème édition qui se poursuit jusqu'à 15h, le public est également accueilli par des hôtes et hôtesses portant des kurtas, les traditionnelles tuniques indiennes, ou des sarees. Don de sang gourmand aux couleurs de l’Inde à Sainte-Marie • ©Adjaya Hoarau Un don du sang gourmand Une immersion proposée par l'Etablissement français du sang (EFS), avec le concours de l'Association culturelle Réunion Inde. "C'est une collecte de sang améliorée, un don du sang gourmand avec évidemment du cabri massalé, un bon briani, bref tout ce qui fait notre charme à l'indienne", résume Gianni Gobalsing, le président de l'association. Et les visiteurs au grand coeur du jour ne boudent pas leur plaisir. "Je trouve ça génial. Les vêtements, les bijoux, j'aime bien !", confie une donneuse. "C'est bien, cette ambiance indienne, c'est très convivial", confirme un autre amateur de samoussas. Don de sang gourmand aux couleurs de l’Inde à Sainte-Marie • ©Adjaya Hoarau "Partager sa bonne santé dans un cadre convivial" "C'est vrai que les collectes originales comme celle-là permettent de fédérer la population autour de la thématique du don du sang et ça permet surtout à des personnes qui étaient dans l'appréhension de découvrir un univers totalement différent", argumente Nathalie Grondin, directrice de la communication à l'EFS. "C'est une expérience qu'on propose : partager sa bonne santé dans un cadre convivial et festif", ajoute-t-elle L'interview d'Isabelle Grondin sur Réunion La 1ère : Don du sang gourmand : itw de Nathalie Grondin • ©Réunion la 1ère Anticiper les départs en vacances Pour autant, même si l'ambiance est bonne, Brigitte n'oublie pas pourquoi elle fait don de son sang : "C'est un geste de solidarité, rappelle-t-elle. Grâce à un don, ce sont trois vies qui sont sauvées, comme c'est écrit sur ce panneau. Moi, ça me fait sentir utile d'une certaine manière". Cette nouvelle journée de don du sang vise à préparer les réserves de sang pour les prochaines semaines. Avec les différents ponts du mois de mai et les vacances scolaires, l'EFS s'attend à une baisse de fréquentation au niveau des collectes, alors que les besoins restent, eux, constants tout au long de l'année. Depuis plusieurs semaines, les besoins en sang augmentent de 6 à 11%. Avec des besoins spécifiques pour les groupes O et B. Don de sang gourmand aux couleurs de l’Inde à Sainte-Marie • ©Adjaya Hoarau

