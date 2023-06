Une personne âgée sur trois est victime d'abus financiers, une journée de prévention a lieu à La Réunion

Une personne âgée sur trois est victime d'abus financiers. Ce jeudi 15 juin est la journée mondiale de lutte contre la maltraitance faite aux personnes âgées. A Saint-Denis, l’association ALMA Réunion organise une journée de prévention.

LP / Nakia Dany •

"Des gens m’ont téléphoné pour me vendre une assurance, raconte une gramoune. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont prélevé sur mon compte plusieurs fois avant que je fasse opposition".

Vol, escroquerie, abus de confiance, démarchage…

Comme elle, une personne âgée sur trois est victime d'abus financiers. Un chiffre en augmentation depuis plusieurs années. Ce jeudi 15 juin est la journée mondiale de lutte contre la maltraitance faite aux personnes âgées, et les abus financiers en font partie.

"A La Réunion, il y a le vol, l’escroquerie, l’extorsion, l’abus de confiance, ou encore l’abus de faiblesse dans le cadre d’un démarchage à domicile, énumère Pascale Savoye, présidente de l’association ALMA Réunion. Ce sont des formes de maltraitances financières". ALMA Réunion organise ce jeudi une journée de prévention et de sensibilisation à ces actes de maltraitance.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Sur des personnes âgées fragiles et vulnérables

Dernièrement en métropole, il y a eu le cas d’une personne âgée à qui trois aspirateurs ont été vendus. Les arnaques liées au démarchage sont nombreuses, comme le cas d'une personne atteinte d'Alzheimer qui a acheté 27 lampes de chevet à un vendeur peu scrupuleux.

L’an dernier, 38 dossiers ont été pris en charge par l’association ALMA pour des abus financiers. "Les abus financiers interviennent surtout sur des personnes âgées fragiles et vulnérables", remarque Pascale Savoye.

"S’informer et partager"

Ce matin, de nombreuses personnes âgées sont donc venues se renseigner comme Marie.

On a pas peur, mais une certaine appréhension. Marie, 70 ans

"J’ai 70 ans et ce genre de problème peut nous concerner, je viens m’informer, explique Marie, habitante de Sainte-Clotilde. Et puis je fais partie d’une association de personnes âgées donc j’ai pris les informations pour prévenir les autres et donner les numéros de téléphone qui existent".

Une personne âgée sur trois est victime d'abus financiers. • ©Nakia Dany

Plusieurs types de maltraitances

A La Réunion, Yvette, bénévole pour l’association ALMA, reçoit les appels téléphoniques des personnes âgées. Elle recense plusieurs types de maltraitances à La Réunion.

"Il y a des maltraitances physiques, psychologiques, atteintes aux droits, négligences médicales, soins pas apportés, refusés, souligne Yvette. Il y a aussi des gens qui subissent chantage et privation, car la plupart du temps ils ne veulent pas donner procuration".

De nombreuses violences intrafamiliales

La plupart des violences sont intrafamiliales. Au cours de l’année 2022, ALMA Réunion a reçu 712 appels (contre 659 en 2021) et a ouvert 105 dossiers dont 51 via le 3977. Il y a eu davantage de signalements de maltraitances à domicile qu’en institution.

"Les personnes âgées ont honte de le déclarer, surtout quand c’est quelqu’un de leur famille qui les pille, souligne Pascale Savoye, présidente de l’association ALMA.

Des numéros utiles

Association loi 1901, ALMA a été créée à Grenoble en 1995 et est arrivée à la Réunion, en 2000. ALMA, écoute téléphonique, assure deux permanences téléphoniques par semaine au 0262 41 53 48 :

Les mardis matin de 9h à 12 h

Les jeudis après-midi de 13h à 16h

Les autres jours, un répondeur rappelle aux appelants les jours et horaires d’écoute d’ALMA local ou les renvoie vers le 3977 qui fonctionne tous les jours (au coût d’un appel local) et leur indique les horaires d’écoute métropole.