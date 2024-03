Partager :

Il n’y a pas d’âge pour être passionné de sport automobile, aimer les belles voitures et les sensations fortes. Pour les enfants et les adolescents, c’est notamment l’opportunité de développer des notions d’engagement, de responsabilité et d’assurance personnelle tout en alliant plaisir et sensations. Durant les vacances scolaires, un stage de pilotage est proposé aux jeunes dans l’Ouest.

Annaëlle Dorressamy / Delphine Poudroux

Le sport automobile plaît aussi bien aux petits qu’aux grands. Certains jeunes adolescents sont chanceux de pouvoir participer à un stage de pilotage durant les vacances scolaires. Dans l’Ouest, ils ont l’opportunité de piloter une belle voiture à boîte de vitesses automatique. Une activité sportive attractive Le jeune Mathéo prend le volant pour la première fois de sa vie. C’est avec un peu d’appréhension, mais beaucoup d’engouement que Mathéo lâche peu à peu la pédale du frein pour accélérer, tout en suivant les conseils bienveillants de Guillaume Martinol, pilote instructeur et maître de stage. “C’est super génial. On est sur la route, on apprend des choses nouvelles sur les techniques sportives”, sourit Mathéo. Durant cette activité sportive, Guillaume Martinol met à disposition ses compétences techniques et pédagogiques au travers des stages d’initiation à la conduite. Vacances scolaires à La Réunion : un stage de pilotage pour les adolescents amateurs de sensations fortes • ©Réunion La 1ère C’est une école de pilotage en fait. Ce qui diffère d’une auto-école, c’est qu’on va donner des vrais cours de pilotage. On va apprendre la dynamique de la voiture. Je n’ai pas les doubles commandes, donc l’enfant va être seul maître au volant. Guillaume Martinol, pilote instructeur et maître de stage Les apprentis conducteurs travaillent sur la trajectoire, le freinage, la gestion du volant et la projection du regard. Développer le sens des responsabilités Pour les adolescents, ce stage permet de développer des notions d’engagement, de responsabilité et d’assurance personnelle, tout en alliant plaisir et sensations fortes. Écoutez l'interview de Guillaume Martinol, pilote instructeur sur Réunion La 1ère : Interview de Philippe Martinol, pilote automobile On va instaurer une relation de confiance, avec une partie théorie en premier et après il va conduire seul. Philippe Martinol, pilote automobile et maître de stage de pilotage Ce stage de pilotage permet donc de découvrir et de s’initier aux principales notions de la conduite sur route, mais aussi d’acquérir dès le plus jeune âge les réflexes de sécurité importants.

