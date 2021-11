Vaste coup de filet sur un réseau d'échange d'images pédopornographiques

Une dizaine d'individus soupçonnés de détention et transmission d'images à caractère pédopornographique ont été appréhendés aux quatre coins de l'île ce lundi 8 novembre, au terme d'une enquête de plusieurs mois. Certains pourraient être jugés dès ce mercredi en comparution immédiate.

Sébastien Gignoux •

C'est un vaste coup de filet qui a été réalisé ce lundi 8 novembre aux aurores dans plusieurs communes de l'île, notamment dans l'Est et le Sud. Agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire diligentée par les parquets de Saint-Denis et de Saint-Pierre, les gendarmes de la section de recherches de Saint-Denis ont procédé à l'interpellation d'une bonne dizaine d'individus âgés entre 30 et 50 ans.

Tous sont soupçonnés de détention, usage et diffusion d'images à caractère pédopornographique par un moyen de communication électronique, faits passibles de sept ans de prison et 100 000 euros d'amende. Les mis en cause ont été ciblés au terme d'une enquête de plusieurs mois portant sur des partages de nombreux fichiers informatiques suspects, au moyen notamment de téléchargements en peer-to-peer.

Risques de passage à l'acte

L'intervention, qui a nécessité d'importants renforts en personnels, y compris de la police nationale, s'est suivie du placement en garde à vue des suspects pour une durée de 48 heures dans divers locaux de gendarmerie et de police du département. Il s'agissait pour les enquêteurs de déterminer les différents degrés de responsabilité des auteurs présumés ainsi que leurs profils psychologiques.

Une partie d'entre eux pourraient être jugés dès ce mercredi selon la procédure de comparution immédiate. Selon nos informations, certains présenteraient "une dangerosité certaine" avec un risque de "passage à l'acte possible" en lien avec ces fantasmes sur de jeunes voire très jeunes enfants.

Les autres devraient être déférés et placés sous contrôle judiciaire en vue d'une comparution à délai rapproché.

Un précédent en mars

En mars dernier, c'est une autre rententissante affaire de pédopornographie qui avait été mise au jour dans l'île. Des policiers de l'office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP) avaient spécialement fait le déplacement depuis la métropole pour des faits similaires. Deux hommes de 24 ans avaient été interpellés à Saint-Denis et placés en garde à vue pour captation, détention, diffusion et échange d'images à caractère pédopornographique.

Les deux suspects fréquentaient les mêmes forums sur lesquels ils consultaient et diffusaient leurs propres contenus pédopornographiques "à un grand volume" sur des sites spécialisés. Malgré l'utilisation de relais VPN (réseau privé virtuel) qui leur avait permis de situer leurs connexions en Australie, les deux hommes avaient fait l'objet d'un signalement des enquêteurs en avril 2020 à la suite d'activités suspectes.

Le Child Protection System, un logiciel développé par une association américaine notamment utilisé par le FBI, avait ainsi repéré des connexions et des téléchargements sur des sites liés à la pédopornographie.