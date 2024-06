Via Trajectoire, un service en ligne pour inscrire les personnes âgées en structures d’hébergement à La Réunion

Se renseigner sur les structures, faire des demandes d’inscription et les suivre en ligne est désormais possible sur le portail ViaTrajectoire, piloté par l’ARS. A compter de ce mardi 11 juin, les patients et leurs proches vont voir leurs démarches facilitées quant à l’hébergement des personnes âgées.

A partir de ce mardi 11 juin, les patients, les familles et les professionnels peuvent avoir accès au service en ligne ViaTrajectoire.fr parcours "Personnes âgées". Il permet d’effectuer des demandes d’admission des personnes âgées en structures d’hébergement, telles que les EHPAD, EHPA ou Unité de Soins de Longue Durée.

Dématérialisé les demandes

Gratuit, confidentiel et sécurisé, le portail permet de centraliser les demandes, plutôt que de remplir à la main un dossier, de le photocopier et de l’envoyer aux différentes structures, avec ensuite un suivi par téléphone, comme cela était le cas jusqu’à présent.

Désormais, les démarches d’inscription sont effectuées en ligne, tout comme le suivi de l’état d’avancement de ces démarches en temps réel. Le médecin traitant remplit en ligne le volet médical et volet autonomie du dossier d’admission de son patient et suit l’état d’avancement du dossier.

Centraliser les demandes et les offres pour une meilleure gestion des places

Ce portail permet également d’obtenir des informations sur les établissements d’hébergement des personnes âgées à La Réunion et d’échanger directement avec eux. Ces derniers auront une meilleure visibilité de la disponibilité des places et des demandes en attente.

Une période de transition est prévue avant dématérialisation complète de la procédure d’inscription. Une rubrique est consacrée au parcours des "personnes en situation de handicap". Ouverte depuis un an, elle permet de suivre les décisions d’orientation émises par la MDPH vers un établissement.

Améliorer l’offre sur le territoire

Grâce à ce portail, l’ARS de La Réunion et le Conseil départemental vont disposer d’une meilleure visibilité des besoins et réponses quant à l’hébergement des personnes âgées.

Face au vieillissement de la population dans le département, ils mettent en œuvre un plan de rattrapage conséquent de l’offre d’hébergement, d’accompagnement et de soins en faveur des personnes âgées autonomes et dépendantes. Le Département privilégie le maintien à domicile lorsqu’il est possible. La Réunion compte 20 EHPAD et 5 nouveaux établissements sont attendus d’ici 2028.

D’ici 2050, l’île comptera quatre fois plus de personnes âgées de plus de 75 ans qu’en 2015, soit 138 000 Réunionnais contre 32 000, et trois fois plus de personnes âgées de plus de 60 ans en perte d’autonomie.