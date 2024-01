Vigilance vents forts et fortes pluies à La Réunion : le préfet appelle à la prudence après le cyclone Belal

La Réunion est toujours en phase de sauvegarde. Ce mardi 23 janvier, dans la soirée, Météo France Réunion place une partie de l’île en vigilance jaune vents forts et fortes pluies. Le préfet, Jérôme Filippini, appelle à la prudence.

LP •

Fragilisée par le passage du cyclone Belal, La Réunion va faire face à de nouvelles intempéries dans les heures qui viennent. Le préfet, Jérôme Filippini appelle à la prudence.

Des vigilances en phase de sauvegarde

L’île est toujours en phase de sauvegarde, une semaine après le passage du cyclone Belal. Ce mardi 23 janvier, Météo France a placé une partie de l’île en vigilance jaune à partir de la nuit prochaine.

La vigilance fortes pluies et orages sera en vigueur sur les zones Ouest, Sud et Sud-Est. Une vigilance vents forts sera en vigueur sur les zones Ouest, Sud, Sud-Est et Est

Vents forts et pluies intenses

"Un changement de temps s'amorce actuellement, avec du vent qui va se renforcer d’ici jeudi matin, avec des rafales estimées jusqu’à 80 km/h sur le littoral et jusqu’à 100 km/h dans les Hauts, prévient la préfecture qui reprend les données de Météo France Réunion. Durant la nuit, les pluies vont s’intensifier dans le Sud de l’île, pouvant localement atteindre des cumuls de l’ordre de 500 millimètres. Un caractère orageux est possible sous les averses les plus fortes. La mer deviendra forte avec des vagues entre 2 mètres et 3 mètres dans le Sud et l'Est".

Une nouvelle tempête tropicale à l'Est de Maurice

Ces conditions dégradées sont liées au passage d’une tempête tropicale modérée à l’Est de Maurice, elle devrait être nommée Candice dans les heures qui viennent.

Moins de deux semaines après le cyclone Belal, ce phénomène pourrait avoir des conséquences dangereuses (glissements de terrain, inondations, chutes d’arbres) et ainsi aggraver les conséquences du cyclone Belal, prévient la préfecture.

Des risques accrus d'inondations, de glissements de terrain

Les autorités rappellent que "les sols sont encore gorgés d’eau, toutes les ravines n’ont pas encore pu être nettoyées et certaines sont encore obstruées, tous les dégâts d’arbres et de végétaux n’ont pas encore été enlevés et traités, les arbres sont fragilisés, le système électrique est également fragilisé".

Préparez vous à des coupures d'eau et d'électricité

Le préfet de La Réunion appelle à la plus grande vigilance s’agissant du risque inondation et de glissement de terrain. Il assure qu’un travail est en cours, avec les collectivités, pour envisager si nécessaire des évacuations et des mises à l’abri préventives dans les zones concernées.

La préfecture prévient aussi que des coupures d’eau et d’électricité sont possibles au regard des perturbations déjà en cours. Il faut donc se préparer à être privé d’eau et d’électricité à nouveau quelques jours.