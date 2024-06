Vigilance vents forts : les écoles du cirque de Cilaos fermées ce jeudi, vitesse toujours réduite sur la NRL

La Réunion est actuellement en vigilance orange vents forts. À cause des conditions météorologiques, le collège Alsace Corré et les écoles du cirque de Cilaos sont fermés ce jeudi 13 juin 2024. Sur le viaduc de la NRL, la circulation des deux-roues reste interdite. La vitesse est limitée à 70km/h pour l'ensemble des véhicules.

Le vent continue de souffler sur La Réunion. En fin de matinée, ce jeudi, l'Académie de La Réunion informe que le collège Alsace Corré et les écoles du cirque de Cilaos sont fermés. Et pour cause, Météo France a annoncé des rafales dépassant les 100 km/h dans le secteur.

Pour rappel, en raison des conditions météorologiques, la circulation des deux-roues reste interdite sur le viaduc de la NRL.

Écoles de Cilaos fermées ce jeudi

"Le collège Alsace Corré et les écoles du cirque de Cilaos sont fermés. Les élèves ont été rendus à leurs familles", précise l'Académie de La Réunion sur sa page Facebook.

Coupures d'eau à Cilaos

Toujours en raison des conditions météorologiques, la Civis informe à ses abonnés que l'alimentation en eau peut être interrompue à Cilaos.

Lors du retour à la normale, la Civis recommande de ne pas consommer directement l’eau pour la boisson et la préparation des aliments. Elle conseille également de filtrer l’eau et la faire bouillir pendant 3 minutes ou de consommer de l’eau embouteillée.

Vitesse limitée à 70km/h sur la NRL

Jusqu'au vendredi 14 juin à 6 heures, la Direction Régionale des Routes rappelle que la vitesse est limitée à 70km/h pour l'ensemble des véhicules sur la NRL.

La plus grande prudence est particulièrement demandée aux poids lourds, fourgons et véhicules avec forte prise au vent avec une vitesse conseillée à 50km/h, et des déplacements limités aux besoins urgents.