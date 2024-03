Violences urbaines à La Réunion : des centaines de personnes contrôlées par les forces de l'ordre

Partager :

Pour réduire les phénomènes de violences urbaines à La Réunion, une opération de contrôle a été menée par les gendarmes et les policiers dans la nuit du samedi 30 mars 2024, à Bras-Panon et à Saint-André. Des centaines de personnes ont été contrôlées et plusieurs infractions ont été relevées, informe la préfecture. Malgré l'interdiction du préfet, 4 personnes étaient en possession d'armes.

Annaëlle Dorressamy •

Une opération de contrôle d'envergure a été menée par les gendarmes et les policiers le samedi 30 mars, de 20 heures à minuit, à Bras-Panon et à Saint-André. Cette opération s'inscrit dans le cadre de l'arrêté préfectoral interdisant le port et le transport des armes ainsi que les combats de rue. Réduire les violences urbaines Malgré l'interdiction de Jérôme Filippini, préfet de La Réunion, 4 personnes étaient en possession d'armes lors des contrôles. "L’objectif était de contrôler d’une part, que les arrêtés préfectoraux étaient bien respectés afin d’éviter le risque de nouveaux affrontements entre bandes d’individus armés, et, d’autre part, que les règles de sécurité routière soient aussi respectées par les usagers de la route", précise la préfecture. Bilan des forces de l'ordre Bras-Panon : 553 véhicules et 767 personnes contrôlés

Détentions de stupéfiant : 10

Conduites sous stupéfiant : 11

Conduites sous l’empire d’un état alcoolique : 9

Ports d'armes : 4

Défauts d'assurance : 4

Conduites malgré la suspension de permis : 4

Infractions diverses : 20

Détentions de stupéfiant : 10 Conduites sous stupéfiant : 11 Conduites sous l’empire d’un état alcoolique : 9 Ports d'armes : 4 Défauts d'assurance : 4 Conduites malgré la suspension de permis : 4 Infractions diverses : 20 Saint-André : 41 véhicules et 112 personnes contrôlés

Nombre de contraventions relevées : 4

Pas de délit constaté

Partager :