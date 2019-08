Visite du pape : l'impatience d'un couple réunionnais

pad PREPARATION JEUNES POUR ALLER VOIR LE PAPE JRR DF mix.Copy.01

David et Marie-Rose Fullet font partie du groupe de l’Eglise 2.0 qui se rendra à Maurice pour le déplacement du Saint-Père en Septembre prochain.Parents d’un petit garçon de 4 ans, ils espèrent faire connaître à leur fils ce qu’ils ont eux-mêmes vécu il y de cela 11 ans. Un moment de foi intense et de partage avec des milliers de jeunes, autour du Pape de l’époque, Benoit XVI.Ils étaient adolescents et participaient aux Journées Mondiales de la Jeunesse en Australie. Ils se sont rencontrés lors de cet événement qui a vu naître une amitié profonde, avant de se transformer en une belle histoire d’amour. 2008 a marqué un tournant dans leur vie." Cette fois nous partons en famille et nous voulons vivre cela avec Joshua dont le prénom signifie " Dieu qui sauve ". Nous partons aussi pour soutenir par notre présence le Pape Francois, ajoute Marie-Rose.Le couple assistera à la grande messe célébrée par le souverain pontife à Marie-Reine de la Paix.Le reportage de Jean-Régis Ramsamy et Daniel Fontaine