De la visite de Jean-Paul II à celle du Pape François, les fidèles entre souvenirs et espoirs

Trente ans après Jean-Paul II

Un message papal en créole

Rest’ pa dann fénoir, vyen dann la limyèr. Mèt par coté sak la pa bon et marche droite, èk zot conscience droite. Soley i leve, soley i dor ; la lune i leve, la lune i dor. Zot mem, la limyèr i étin pa.



- Jean-Paul II, extrait de l'homélie de la messe pour la béatification du Frère Scubilion, le 2 mai 1989, Saint-Denis de La Réunion

Le Pape Jean-Paul II à La Réunion

Le Mozambique, Madagascar puis l’île Maurice. Le pape François est en visite dans l’Océan Indien. Il y a trente ans, le pape Jean-Paul II faisait aussi le déplacement en se rendant à La Réunion. Cette fois, le pape François ne viendra pas dans l’île, mais de nombreux fidèles font le déplacement pour aller à sa rencontre à Madagascar ou à Maurice.La compagnie Air Mauritius a même affrété un avion spécial pour les pèlerins de La Réunion, au départ de l’aéroport de Pierrefonds. Il a décollé ce samedi midi. Dans quelques heures, d’autres pèlerins prendront le départ, dont Véronique. Membre de la communauté des vies chrétiennes, elle avait assisté à la visite de Jean-Paul II à La Réunion, en 1989.Trente ans plus tard, les souvenirs de Véronique sont intacts. Dans quelques jours, elle assistera à la grande messe du pape François dans l’île Sœur. "J'ai beaucoup d'attentes, et l'envie de le voir de très près", sourit Véronique, Franco-mauricienne.La visite de Jean-Paul II à La Réunion du 1er au 2 mai 1989 est restée historique. Les fidèles avaient afflué de tous les coins de l'île pour assister à la messe pontificale. Plus de 150 000 personnes étaient rassemblées devant l'Eglise de la Trinité à Saint-Denis, pour la messe de béatification du Frère Scubilion (1797-1867), surnommé “le catéchiste des esclaves". A la fin de son homélie devant les Réunionnais, le pape Jean-Paul II avait prononcé ce message d'espoir en créole :