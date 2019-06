Des vols Paris-Mayotte "trois fois plus chers" que des Paris-Réunion

© Sébastien Autale (Réunion la 1ère)

Des écarts de prix "injustifiés"

© Sébastien Autale (Réunion la 1ère)

Une situation de monopole ?

Mayotte : manifestation contre les billets d'avion trop chers

Ce samedi 15 juin au matin, ils étaient encore une trentaine de manifestants devant la préfecture, venus dénoncer les tarifs pratiqués pas la compagnie aérienne régionale, Air Austral. Les représentants des collectifs MEM France, RE-MA de La Réunion, AUTAM, CIVEREVOS et CODIM Mayotte ont ainsi remis un courrier en préfecture, après l’avoir déjà fait parvenir aux ministres de l’Economie, de la Justice, de l’Outre-mer et au directeur général de la concurrence à la Commission européenne.Des rassemblements sont également organisés ce samedi sur la place de la République à Mamoudzou, à Mayotte, ainsi qu’à Paris et à Marseille.Chiffres à l’appui, ils comparent ainsi les prix entre un vol entre Paris et Mayotte et un vol entre Paris et La Réunion, aux mêmes dates. Ainsi un aller-retour du 10 juillet au 31 août vers la destination Mayotte revient à 1957,38 euros, disent-ils, contre 752,81 euros vers La Réunion sur la même période.Ils rappellent que la distance n’est pas en cause dans cet écart de prix puisque le trajet pour Mayotte, depuis Paris, est de 1 321 km de moins que pour La Réunion. Pour eux, la seule différence est que la compagnie aérienne Air Austral jouit d’un monopole sur la destination Mayotte.La liaison Mayotte-Réunion est également dans le collimateur des manifestants. 1 400 euros le Réunion-Mayotte du 29 juillet au 5 août, contre 650 en septembre, soit la période creuse. Les écarts sont aussi valables selon le moment de l’année.Une situation qui se retrouve également pour la destination Madagascar, EWA Air étant une filiale d’Air Austral et Air Madagascar ayant été acquise à hauteur de 49% par cette même compagnie. Des représentants de la Fédération de la diaspora Malgaches se sont d’ailleurs joints à la mobilisation de ce samedi.Les collectifs demandent donc aux autorités de « faire tout le nécessaire pour que ce monopole cesse et que cet abus de position dominante disparaisse ». L’allongement de la piste de l’aéroport de Dzaoudzi est selon eux un moyen d’y parvenir, puisqu’il permettrait aux avions d’autres compagnies aériennes de se poser à Mayotte, et ainsi de favoriser la concurrence et donc la baisse des prix.Une pétition en ligne pour dénoncer les "abus tarifaires" d’Air Austral a déjà été signée par près de 9 000 personnes.De son côté Air Austral tient à faire savoir qu'elle apportera un éclairage plus tard, dans un climat plus apaisé. Dans un communiqué, il est ainsi affirmé que "la compagnie a bien pris en compte les différentes revendications et réfute toutes les accusationsd qui pourraient remettre en cause son intégrité".Le reportage de Aurélie Constant et Jean-Claude Toihir.