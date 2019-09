World Clean Up Day, une journée pour nettoyer la planète

La Réunion mobilisée

2ème édition du World Clean Up Day ce samedi 21 septembre, une journée mondiale dédiée au ramassage des déchets sauvages pour nettoyer la planète. L’évènement intervient au lendemain de la mobilisation internationale pour le climat, à laquelle ont participé de nombreux jeunes réunionnais à Saint-Denis et à Saint-Pierre.Ces mobilisations pour la protection de l’environnement se multiplient et traduisent la volonté d’agir d’une partie de la population. Elles visent aussi à sensibiliser et à provoquer une prise de conscience pour l’autre partie.Plusieurs opérations de nettoyage sont menées à travers 150 pays, et sur le territoire de La Réunion ce samedi. A Saint-Denis, c'est le cas sur le front de mer au niveau de la Jamaïque de 9h à 14h30. Un village citoyen y est également installé pour mettre en avant les initiatives écocitoyennes locales. L’an dernier sur ce même site, 200 canettes, 600 bouteilles plastiques, 2 tonnes de métal, et autres déchets ont été ramassés.A Saint-Pierre, c’est sur le front de mer de la Ravine Blanche que les volontaires sont attendus, tandis qu’à La Possession 3 lieux de rendez-vous ont été fixés : le petit port de pêche, le centre-ville au niveau de la mairie et la route Bœuf-mort. A Sainte-Marie, cela se passe dans le bas de la Rivière Sainte-Marie, à côté de la gendarmerie.A Saint-Benoît, le collectif VolonTerre Dépollution Réunion organise un ramassage sur le front de mer du côté de la piscine de la gare. D’autres actions doivent également être menées dans le secteur Est.Enfin, la Réserve naturelle Marine de La Réunion organise, elle aussi, son World Clean Up Day sur le site du Cap Lahoussaye.