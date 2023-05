Yves Ethève fait appel de l'annulation de son élection à la tête de la Ligue réunionnaise de football

Le président de la Ligue réunionnaise de football a annoncé faire appel de la décision du tribunal judiciaire de Saint-Denis, qui a invalidé son élection la semaine dernière. Il se dit confiant et fustige son adversaire, à l'origine du dépôt de plainte.

JCTS / Jean-Claude Toihir •

La nouvelle était tombée la semaine dernière : la tribunal judiciaire de Saint-Denis a décidé d'invalider l'élection d'Yves Ethève à la tête de la Ligue réunionnaise de football en janvier 2021, suite à la plainte de son adversaire, Alex Augustine et quatre de ses co-listiers, pour des irrégularités concernant, entre autres, des votes par procuration.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Football : Yves Ethève fait appel de la décision du tribunal judiciaire qui avait annulé son élection à la tête de la Ligue

"Comment voulez-vous que je ne fasse pas appel ?"

Mais l'intéressé n'a pas dit son dernier mot : Yves Ethève a annoncé ce mardi 30 mai qu'il faisait appel de la décision du tribunal judiciaire, après concertation avec ses collègues. "Ca me met en colère. Comment voulez-vous que je ne fasse pas appel ? Ca voudrait dire que je suis d'accord avec la décision, et je ne suis pas du tout d'accord", justifie celui qui en est à son 10ème mandat consécutif à la tête de la Ligue.

Yves Ethève se défend

Pour lui, cette annulation est "basée essentiellement sur un contrôle d'identité qui n'a pas été fait". Alex Augustine, à l'origine de la plainte, disait ne jamais avoir pu voir les feuilles d'émargement concernant les votes par procuration lors de l'élection. Yves Ethève affirme que pourtant, "tous ceux qui ont reçu procuration savent que les contrôles sont obligatoires", et souligne que les feuilles d'émargement sont monnaie courante au sein de la Ligue, que ce soit pour des remises de ballons ou des formations.

Il rappelle aussi avoir fait appel à une société spécialisée de métropole pour gérer ces élections. "On n'avait aucune obligation de le faire, on n'était pas subventionnés pour le faire, et voilà le résultat", peste-t-il.

Et pointe du doigt son adversaire

Celui qui a été élu en janvier 2021 à 88% des voix pointe du doigt une intention de nuire de ses adversaires. "Quand ils perdent, ils font des recours parce que leur seul programme c'est de descendre Yves Ethève. C'est totalement ridicule", lance-t-il.

Il fustige son adversaire, Alex Augustine, qui se présentait également en 2021 pour la présidence de la Ligue. "Le vrai sujet, c'est que ce monsieur n'a jamais été dirigeant de club. C'est un éducateur, qui n'a de licence nulle part. Il n'y connaît rien aux règlements, à la gestion, aux projets écrits, or il faut maîtriser tout cela", pointe du doigt Yves Ethève.

"On reste confiants"

Alors que la procédure d'appel est en cours, Yves Ethève se dit aujourd'hui "confiant", "parce que je crois encore en notre justice". "Quand je vois des choses pareilles, c'est vrai que ça égratigne, mais on reste confiants", martèle-t-il.

En attendant, Yves Ethève reste bien président de la Ligue réunionnaise de football. Passera-t-il bientôt la main dans ces circonstances, alors qu'il lui reste encore plus d'un an de mandat ? "J'ai toujours dit qu'il fallait passer le relais en cours de mandat, et ce sera fait", dit le président de la Ligue. Mais pour autant, ce n'est pas encore d'actualité. "La logique veut que je sois dans l'équipe jusqu'au bout. Je ne peux pas dire à mes clubs que je vais les lâcher dans les prochains mois, ça ne se fait pas", achève-t-il.