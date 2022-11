À l'approche des débuts de saison, le futsal affiche ses ambitions à Saint-Pierre et Miquelon

Quatre équipes de R1 à Saint-Pierre, deux à Miquelon et six dans le championnat loisir joueront pour cette nouvelle saison 2022-2023.

Redaction SPM •

Le petit ballon rond fait bientôt son retour dans les salles omnisports de l'archipel. La ligue de football de Saint-Pierre et Miquelon a acté - après une réunion en présence des représentants de clubs et référents de chaque championnat - le démarrage de cette saison 2022-2023 au 21 novembre prochain.

Quatre équipes composeront le championnat R1 à Saint-Pierre, deux à Miquelon, et six dans le championnat loisir. Il reste cependant un point d'interrogation concernant les féminines. "Je fais des appels pour qu'il y ait quelques licenciées, afin d'avoir deux équipes féminines" espère Yvonnick Simon, conseiller technique régional de la ligue de football locale, invité de notre journal télévisé ce mercredi 2 novembre. "Pour l'instant, on a qu'un petit groupe, ce qui est insuffisant. Mais je ne m'interdis pas de créer un championnat alors que la saison a déjà commencé" explique-t-il.

Deux équipes à Miquelon, peut-être trois ?

Tout est donc fin prêt pour débuter cette saison de futsal, un sport qui se pratique six mois dans l'archipel. Du côté de Miquelon-Langlade, qui rassemble un vivier de très bons joueurs, deux équipes sont pour le moment inscrites. Une troisième ne serait pas à exclure, selon Yvonnick Simon. "Il y a actuellement 21 joueurs à Miquelon, il en faudrait cinq ou six de plus pour créer une troisième équipe" précise le conseiller technique. "La saison commence le 19 là-bas, il reste encore un peu de temps pour en trouver".

À lire aussi : Les Cobras remportent le championnat de futsal à Miquelon.

Concernant le championnat loisir, il n'y a pas eu de difficultés à trouver des licenciés : six équipes vont s'affronter, chacune jouera environ deux matchs par semaine. "Il y aura trois coupes pour le championnat loisir et quatre pour la R1, avec des matchs le mardi soir et le samedi après-midi" dévoile Yvonnick Simon.

©saintpierreetmiquelon

Des formations pour être encadrant, dirigeant bénévole et arbitre

Avant le retour sur les terrains, l'heure est actuellement à la formation. Le conseiller technique régional de la ligue de football dispense actuellement à six volontaires des heures d'apprentissage pour être encadrants. À l'issue des seize heures de formation, ils pourront superviser des équipes de jeunes, mais aussi des séniors, et leur inculquer la technique de jeu, la tactique, ou encore les différents positionnements sur le terrain. "Le futsal, c'est six mois de l'année. C'est encore plus que le foot extérieur. Donc on doit structurer ça" affirme Yvonnick Simon.

À lire aussi : Victoire à domicile pour les Titans qui remportent le tournoi de futsal de Miquelon.

Au total, 19 formations vont être organisées par la ligue de football locale. Encadrant de futsal, mais aussi bénévole dirigeant, ou encore pour être arbitre. "Cette formation, la FIA (formation initiale d'arbitrage, ndlr) c'est d'apporter la première pierre à l'édifice pour construire un arbitre" explique le conseiller technique. Neuf volontaires se sont inscrits pour cette formation. "Il est important de renouveler notre arbitrage ici, avoir des arbitres qui viennent d'autres horizons."

Le bon comportement comme fer de lance de la ligue

À l'aube de cette nouvelle saison, le conseiller technique local de la Fédération Française de Football tient à insister sur les bons comportements de chacun durant les compétitions. "Il faut donner envie, donc il faut travailler sur ça. Et ça concerne tout le monde : les joueurs, les joueuses, les dirigeants, les arbitres, les bénévoles et les spectateurs. On doit être irréprochable." insiste-t-il. "On connaît toute la violence qu'il peut y avoir dans le foot, qu'elle soit verbale, ou physique. Le football est un jeu et restera toujours un jeu".

Yvonnick Simon était l'invité du Journal de 20 Heures présenté par Samuel Monod ce mercredi 2 novembre.