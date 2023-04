À Saint-Pierre et Miquelon, le BTP inquiet pour l'avenir économique du territoire

Lors de la réunion de l'observatoire de la commande publique ce jeudi 13 avril, des acteurs du BTP ont interpellé les pouvoirs publics pour leur faire part de leurs inquiétudes quant à l'avenir du secteur.

À l'ordre du jour de cette réunion de l'observatoire de la commande publique, le bilan chiffré de 2022 et les perspectives pour 2023. Mais en ce 13 avril, ce sont les inquiétudes des acteurs du BTP qui ont animé les échanges.

Dans la grande salle du Francoforum, une quarantaine de personnes ont pris place pour cette réunion, ce qui n'était pas prévu. Des entrepreneurs et des salariés du bâtiment et des travaux publics ont interpellé les pouvoirs publics concernant l’avenir du secteur. Les jeunes, la désertion du secteur privé et l’attractivité du territoire ont été largement évoqués.

Aujourd'hui il y a une inquiétude de nos jeunes, nos jeunes qui sont les entrepreneurs de demain (...) Roger Hélène, président de la FEA BTP Saint-Pierre et Miquelon

Au regard des échanges du jour, le préfet de l'archipel a annoncé qu’une réunion serait organisée pour approfondir les réflexions portant sur le plan de développement économique de Saint-Pierre et Miquelon.

Un bilan 2022 "pas satisfaisant"

Au cours de cette réunion, un retour sur l'année passée a été fait. En 2022, sur plus de 34 millions d'euros de marchés envisagés, 71% ont été réalisés, soit 24,5 millions d'euros. "Pas suffisant", estiment certains acteurs du BTP. L'État de son côté, a rappelé que ces marchés non concrétisés étaient reportés ou étalés sur les prochaines années.

Pour 2023, le montant global des projets publics s'élève à près de 24 millions d'euros.

