À Saint-Pierre, treize Corvettes s’exposent pour le plus grand plaisir des amateurs

Ce samedi 26 août, le public a pu découvrir 13 modèles de Corvettes allant de 2003 à 2023. De passage dans l’archipel, les propriétaires de ces véhicules, tous membres d’un même club de passionnés, se sont donnés rendez-vous à Saint-Pierre pour les présenter au plus grand nombre.

Cette année marque les 70 ans de commercialisation de ces voitures américaines. L’occasion pour le "Nova Scotia Corvette Club", qui vient d'Halifax, d’exposer 13 véhicules à Saint-Pierre.

"Ce sont des voitures que l’on n’a pas l’habitude de voir"

Cette exposition en plein air a ravi les amateurs de ce modèle. Plus d’une centaine de visiteurs se sont relayés sur le parking de l’Hôtel du Territoire, devenu musée le temps d’une matinée.

Exposition d'une dizaine de corvettes à Saint-Pierre. • ©Céline Latchimy-Irissin (SPM La 1ère)

Les curieux ont pu essayer les fonctionnalités et tester la puissance du moteur de ces véhicules arrivés de Fortune, en appuyant sur la pédale d’accélération.

"Le gros coup d’accélérateur c’était trop bien" s’exclame un enfant. "C’était bien dans la voiture ?" demande un grand-père à son petit-fils Aaron. Âgé de 7 ans, le petit passionné a des étoiles dans les yeux : "je suis allé dans la noire, la jaune et la blanche ! Je les trouve très belles. J’aime bien ces voitures car elles sont rapides et à l’intérieur, c’est confortable" déclare le petit garçon qui a tout de même une préférence : "j’aimerai bien avoir la voiture bleue parce que c’est ma couleur préférée".

Quelques voitures plus loin, Fabrice, le père d’Aaron, semble admiratif : "je suis un peu comme un enfant !" commente ce dernier. "Je suis comme un gamin de huit ans qui ouvre ses cadeaux d’anniversaire. J’adore les voitures ! C’est comme des jouets mais là, c’est plus grand et forcément, c’est beaucoup plus cher" dit-il en rigolant.

Cynthia et Bilel sont Lyonnais. Avec leurs trois enfants, ils sont sur l’archipel pour 15 jours. Venus voir des proches à Saint-Pierre, cette exposition était l’occasion de sortir en famille. "On avait entendu parler de cette collection. Elle est magnifique" reconnaît Cynthia. "Les enfants en ont profité pour faire des photos. Ça fait des souvenirs" ajoute-t-elle.

"On emmène de la joie"

Pour s’offrir l’un de ces modèles, il faut débourser entre 75 000 et 100 000 dollars canadiens commente Ivan Hines, le président du Club des Corvettes. "J’aime bien le look de ces voitures. J’en ai deux ! Elles sont vraiment belles et c’est cool de voir que les gens s’y intéressent" confie tout sourire Louie Huskins, membre du club.

On emmène de la joie partout où on va. Que ce soit pour faire de l’essence ou même quand on fait une exposition. Ivan Hines, président du club "Nova Scotia Corvette Club"

Ce n’est pas la première fois que le club expose ces modèles d’exception. "En 2021, on avait exposé nos voitures à Terre-Neuve-et-Labrador. On voulait le refaire tout en essayant de faire quelque chose de différent alors on s’est dit pourquoi pas essayer à Saint-Pierre-et-Miquelon" détaille Ivan Hines.

"On a mis en place notre projet l’été dernier pour pouvoir venir. On a fait très attention aux voitures notamment quand il a fallu les mettre sur le ferry car la carrosserie est très basse et on voulait éviter que ça frotte avec le bateau" ajoute-t-il.

On leur a facilité la tâche en termes de coordination pour qu’ils viennent ici mais c’est eux qui ont voulu exposer leur voiture. Ce déplacement vient de leur propre initiative. Quand on voit l’engouement de la population, c’est incroyable ! Bernard Briand, président de la Collectivité Territoriale

Ces voitures repartiront sur le ferry dimanche 27 août direction le Canada.