Un gala de patinage artistique à guichet fermé à la patinoire de Saint-Pierre

Marie Daoudal •

Des silhouettes coiffées de bonnets rouges de père Noël s'élancent sur la glace. Pour son gala de Noël, le club de patinage artistique de Saint-Pierre présente plusieurs chorégraphies, en costumes. La musique résonne. Les patineurs virevoltent, tombent parfois, s'amusent. "C'est l'esprit de Noël", s'exclame une spectatrice, venue voir patiner les plus jeunes. "Ils étaient tous magnifiques : de les voir sur la glace ça faisait du bien."

Ce samedi 19 décembre, les gradins de la patinoire sont pleins. "J'avais peur qu'il n'y ait pas trop de monde, et finalement le gala était complet", se réjouit l'entraîneure Lucie Lohly, à l'origine de l'initiative. "Tout est bien, tout est positif." La jeune femme a lancé l'idée d'un gala de Noël pour compenser l'annulation du dernier spectacle de fin d'année du club au printemps, à cause de la crise sanitaire. "Je pense que c'est important", approuve Appoline, une patineuse du club. "Il fallait vraiment montrer tout ce qu'on avait fait l'an dernier et en début de saison cette année."

Lancé de peluches sur la glace

Les progrès des jeunes sportifs, le public les remarque. "Je suis très émue", confie Johanne, une spectatrice. "De voir mes petits-enfants, comme ça... ça fait chaud au coeur."

En guise de félicitations, les visiteurs lancent, comme à chaque spectacle, des peluches aux pieds des patineuses et patineurs. Ce qui enchante les plus petits. "Je suis contente parce que même ceux qui ne sont pas de ma famille viennent me voir", sourit la jeune Zoé. En fin de représentation, le père Noël en personne est venu la complimenter. Dans sa hotte : des chocolats pour les athlètes.

Reportage de Charlotte Boniteau et Clémentine Baude :